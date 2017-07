Le Boulou : retour en images sur le gros incendie de forêt maîtrisé à la frontière franco-espagnole

L'incendie de forêt a pris vers 18h00 et a parcouru plus de 130 hectares au-dessus du Boulou, dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la frontière franco-espagnole. Une heure plus tard, il avait parcouru 8 hectares et peu après 20h00 il avait détruit plus de 130 hectares de forêts, selon les pompiers.