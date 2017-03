Attac repeint en blanc une boutique Apple pour dénoncer l'évasion fiscale

Un Apple store repeint pour dénoncer l'évasion fiscale @attac_fr cc @radioparleur pic.twitter.com/iUWEse8D0u — Loïc Gazar (@GazarLoic) 13 mars 2017

Sur la devanture du magasin d'Apple du marché Saint-Germain, les militants d'Attac ont écrit "doit 13 milliards pour évasion fiscale"

Apple "doit 13 milliards pour évasion fiscale", ont écrit les activistes du mouvement altermondialiste sur la porte de la boutique du marché Saint-Germain, située dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Vêtus de combinaisons, ils ont recouvert sa vitrine de peinture blanche. La Commission européenne a sommé fin août l'Irlande de récupérer auprès. Bruxelles estime qu'Apple a payé trop peu d'impôts en Irlande du fait d'un accord fiscal passé pendant des années avec les autorités irlandaises, qui lui aurait permis de ne soumettre à l'impôt qu'une infime partie des milliards gagnés en Europe.Les militants ont également déployé deux banderoles "Rendez l'argent". L'action a commencé vers 8H30 et a duré plus d'une demi-heure, sous les yeux d'un vigile et de deux policiers, qui ne sont pas intervenus, et alors que des employés s'affairaient déjà à l'intérieur du magasin.