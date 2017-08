Bois de Vincennes : un espace naturiste ouvre ses portes

Eviter le voyeurisme

Piscine naturiste

Les naturistes ont désormais droit de cité dans l'enceinte du bois de Vincennes. Une espace qui leur est dédié ouvre ses portes jeudi après-midi, et ce jusqu'au 15 octobre. Juste le temps pour les pratiquants du naturisme, qui sont environ deux millions en France, de profiter des lieux aux portes de la capitale.Cet espace est d'emblée conçu comme une expérimentation. Il sera ouvert chaque jour de 8 heures à 19 heures 30, préservé de la curiosité des voyeurs par des panneaux de signalisation. Cette zone naturiste se trouve au sein de la clairière située entre l'allée Royale et la route Dauphine.Pour assurer la tranquilité des usagers de cet espace, une charte sera affichée "pour que les promeneurs et les joggeurs soient prévenus", explique, de l'Association des naturistes de Paris. Ce dernier estime que "des milliers de personnes" sont susceptibles d'être intéressées en région parisienne.Cette zone naturiste est la première du genre à voir le jour à Paris. Elle est le fruit d'un vote du conseil de Paris en septembre 2016, sur une proposition du groupe EELV.La piscine municipale Roger Le Gall , dans le 12ème arrondissement, propose des créneaux trois fois par semaine. L'Île-de-France compte par ailleurs d'autres lieux naturistes emblématiques : Héliomonde , à Saint-Chéron, dans l'Essonne ; le club gymnique de France à Villecresnes, dans le Val-de-Marne ; ou encore Les Hespérides , à Etréchy, dans l'Essonne.