Hellfest 2018 : le festival de musiques extrêmes se met à l'heure anglaise avec Iron Maiden

13h20 et toujours rien pour l'affiche du Hellfest J'AIME PAS ATTENDRE — ɴᴏᴛʜɪɴɢ (@NenaChappart) November 13, 2017

Tout le monde s'attendait à connaître les premiers noms aujourd'hui à 13h13 histoire de rester dans l'esprit du teasing mis en place il y a quelques semaines pour annoncer l'ouverture de la billetterie le 13 octobre à 13h13. Mais les noms sont finalement tombés à 14h13. Pourquoi 14h13 ? Peut-être pour se mettre à l'heure anglaise car... oui... le fameux groupe britannique Iron Maiden sera bien à l'affiche de la 13e édition du festival des musiques extrêmes qui se jouera du 22 au 24 juin 2018 à Clisson.Une heure d'attente supplémentaire pour les métalleux, notamment les 55 000 heureux possesseurs du sésame, plantés devant leur écran d'ordinateur ou de smartphone sans rien voir venir. De quoi s'impatienter et s'énerver un tant soit peu...Mais leur attente est récompensée. Iron Maiden est de retour ! Le groupe britannique qui était déjà venu en 2014 à Clisson est la première grosse tête d'affiche annoncée par les organisateurs. La suite demain, quatre nouveaux noms devraient être dévoilés...

Et parmi ces quatre nouveaux noms, peut-être les Guns N'Roses. Leur venue est pressentie et possible puisqu'ils n'ont pas de concerts annoncés les 22 et 23 juin sur leur compte Facebook. Le 21 juin, les Guns sont au Graspop Metal Meeting à Dussel en Belgique et le 24 juin en Allemagne. Deux jours entre les deux dates pour faire un crochet par Clisson, c'est tout à fait envisageable !



De son côté le Download Festival, le concurrent direct du Hellfest, dévoile son affiche depuis quelques jours déjà, au compte-gouttes lui-aussi. On sait d'ores et déjà que Foo Fighters, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, The Offspring, The Hives, Ultra Vomit, Ghost et... Guns N’ Roses figurent sur l’affiche d’une 3e édition qui se déroulera sur 4 jours du 15 au 18 juin.