Ain. Le député LREM, Stéphane Trompille condamné pour “des faits de harcèlement sexuel” et licenciements abusifs

"Tu bosses ou tu te touches là ?"

Le député "serein"

"J'ai pleuré quand j'ai ouvert le courrier du conseil de prud'hommes. C'était un immense soulagement. Je suis encore sous traitements pour me sortir de cette affaire (...) En tout cas, j'espère que ça pourra encourager d'autres personnes harcelées à sortir du silence", explique l'ancienne chargée de com' de Stéphane Trompille. Elle vit aujourd'hui à 600km de Bourg-en-Bresse.Embauchée en juin 2017, cette femme de 32 ans aura supporté "des propos sexistes et salaces" durant 7 mois, avant un arrêt maladie inhérent à son mal être au travail. Le député de l'Ain l'avait ensuite licenciée, -durant cet arrêt maladie-, pour "insuffisance professionnelle".Après l'audience du 13 février dernier , le conseil de prud'hommes a non seulement annulé ce licenciement, jugé abusif, mais il a aussi reconnu la collaboratrice victime "de faits de harcèlement sexuel". Stéphane Trompille doit lui verser 20.900 euros en guise de dédommagement global, la peine incluant le harcèlement, le défaut de visite médicale, le licenciement abusif et les frais d'avocat."J'ai pas fait ça pour l'argent mais pour être reconnue comme victime d'un homme qui s'est montré souvent odieux avec moi, vous n'imaginez pas à quel point", conclut l'ex-collaboratrice. On sait depuis l'audience que le député envoyait, entre autres choses, des messages en demandant : "Tu bosses ou tu te touches là ?"Un autre ancien salarié de Stéphane Trompille se félicite de la décision du tribunal. Poussé à témoigner contre sa collègue, il avait refusé et écopé d'un licenciement pour "cause réelle et sérieuse". Les prud'hommes ont également fait sauter ce motif. Il touchera l'équivalent d'un mois de salaire et 500 euros pour payer son avocat."J'avais suivi la campagne de M. Trompille, je l'ai vraiment vu changer après son élection", détaille l'ancien collaborateur qui décrit un homme de plus en plus hautain.Stéphane Trompille a fait savoir à nos confrères du Progrès , qu'il entendait faire appel. "J'ai pleinement confiance dans la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Lyon", a-t-il déclaré. Il a également déposer 2 plaintes au pénal pour se dresser contre ses anciens collaborateurs, contestant notamment la véracité d'un témoignage contenu dans le dossier."Il est extrêmement serein quant à la suite qui sera donnée par la justice", assure son avocat Me Éric Dez.