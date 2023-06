"On va se battre pour le garder avec nous", un village se mobilise pour un jeune migrant devenu apprenti boucher

Une petite commune de l'Ain se mobilise en faveur d'un jeune migrant. Arrivé du Mali à l'âge de 16 ans, il vient d'apprendre qu'il doit quitter le territoire français. Il est employé en tant qu'apprenti dans la boucherie du village. Son patron, comme les habitants, ne comprennent pas cette décision. Une pétition a été lancée. Elle fait un carton.

Ibrahim passe une tête dans l'arrière-boutique de la boucherie du village. Il vient saluer ses camarades qui, comme lui, ont bénéficié du soutien d'un patron sensibilisé à la cause des migrants. Dans cette commune du département de l'Ain, Jérôme Lièvre est artisan boucher. Il a besoin de main-d’œuvre. Pour lui, former des jeunes, c'est indispensable.

Ibrahim est arrivé en France à l'âge de 16 ans, après avoir quitté le Mali, son pays d'origine. Depuis deux ans, il a appris le français et un métier. Après ses efforts pour s'intégrer, il vient d'apprendre qu'il devait quitter le territoire français. Il est sous le coup d'une "OQTF" (une Obligation de Quitter le Territoire Français). Il a également appris qu'il n'avait plus le droit de travailler, maintenant qu'il est majeur.

C'est comme quelqu'un qui construit sa vie et que, d'un seul coup, tout bascule. J'ai appris le français, j'ai eu un diplôme, je prépare un CAP. Je ressens de la tristesse, parce que j'aimerais travailler, alors qu'on me dit que je n'ai plus le droit.