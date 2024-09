SANTE. Carte Vitale, compte Ameli, médecin traitant...Les 5 bons réflexes à adopter après 18 ans

En tant que jeune, il est essentiel d’assurer une bonne gestion de vos démarches administratives pour être bien couvert en cas de besoin médical. On vous donne 5 bons réflexes à suivre pour assurer votre parcours de santé.

Pour un jeune, prendre soin de sa santé passe aussi par des démarches administratives importantes. S'inscrire à l'Assurance Maladie et gérer sa mutuelle peuvent sembler compliqués, mais ces étapes sont essentielles pour accéder aux soins et obtenir des remboursements. Voici cinq conseils pratiques pour gérer vos démarches administratives de santé facilement.

Mettre à jour sa “carte Vitale”

Dès l’âge de 16 ans, il est temps de demander votre carte Vitale. Si vous ne l’avez pas encore, foncez la demander sur ameli.fr. Cette petite carte verte vous permet de dire adieu aux papiers en pagaille. “Il faut penser à la mettre à jour régulièrement en pharmacie”, prévient Guillaume Magnière, chargé de communication pour la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de l'Allier. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’en pharmacie pour la mettre à jour, bonne nouvelle : il existe une appli. En expérimentation dans 23 départements, dont le Puy-de-Dôme et l’Allier, elle permet d’avoir accès à ses informations directement depuis son téléphone. La carte se met à jour automatiquement sans avoir à sortir de chez soi.

Créer son compte Ameli

On le sait, les jeunes ont dû mal à se séparer de leurs téléphones. Alors pourquoi se prendre la tête avec des courriers et des appels interminables quand tout peut se faire en ligne ? Le compte Ameli est là pour ça. Il permet de gérer toutes vos démarches administratives liées à l’Assurance Maladie. “Il est essentiel pour consulter ses remboursements, déclarer son médecin traitant, ou encore télécharger ses attestations de droits”, précise Guillaume Magnière.

Déclarer son médecin traitant

Un médecin traitant est indispensable pour garantir un suivi médical cohérent. “Votre médecin peut faire la déclaration auprès de l’Assurance Maladie pour maximiser vos remboursements via le site ameli.fr ”, souligne-t-il.

Garder ses justificatifs de soins

En cas de dépenses de santé, conserver ses justificatifs est essentiel pour obtenir le remboursement de la sécurité sociale. Elles permettent aussi de garder une trace de tous les soins reçus, facilitant ainsi le suivi de son historique médical.

S’informer avec le compte Instagram Mes tips santé

Quel est le rôle de la carte Vitale ? Pourquoi est-il important de se faire dépister pour une IST ? Faut-il toujours consulter son médecin traitant ? Autant de questions de santé que l'on se pose dès l'âge adulte. Bonne nouvelle : le tout nouveau compte Instagram « Mes tips santé » y répond de manière ludique et interactive. “C’est une sorte de guide santé pour les jeunes sous forme de quiz, de témoignages ou de jeux”, indique Guillaume Magnière.

Et pour faire de vos démarches administratives un jeu d’enfant, il existe également une Bande dessinée. La BD « Sam et l’administration : objectif zéro galère » au style manga dynamique, a été conçue par des jeunes en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) et l’Assurance Maladie. Elle aborde les complexités administratives et guide à travers des démarches concrètes du quotidien comme la carte Vitale, le Bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), le Revenu de Solidarité Active (RSA), prime d’activité, etc.