ANIMAUX. La SPA lance une alerte aux empoisonnements, une vingtaine de cas signalés entre Isère et Savoie

Qui en veut ainsi aux animaux pour vouloir les tuer ? La SPA de Savoie lance une "alerte empoisonnement" après une vingtaine de cas ces derniers mois.A chaque fois, le mode opératoire est le même explique la SPA de Savoie sur sa page Facebook : "des boulettes de poison de type "mort aux rats" sont jetées à l'intérieur des propriétés privées et autres jardins". Au total depuis quelques mois, une vingtaine d'animaux, chiens et chats, auraient été empoisonnés, sans que l'on sache si tous ont succombé.Dans tous les cas, les empoisonnements se sont produits dans un périmètre restreint, entre Isère et Savoie, autour des communes de Pont-de-Beauvoisin, Avressieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Champagneux ou encore Murs-et-Géligneux.Pour éviter les accidents, la SPA demande aux propriétaires la plus grande vigilance. "Bien-sûr, aucun animal en divagation" explique Robin Védie, président de l'association en Savoie "et puis, faites attention à ce qu'ils mangent, attentions aux choses qui traînent" !Plusieurs propriétaires auraient déjà porté plainte. La SPA indique de son côté qu'elle va se porter partie civile : "ça choque forcément toute personne qui aime les animaux" insiste Robin Védie... "et puis tous ceux qui aiment les être vivants en général".