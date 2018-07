MINUTE PAR MINUTE. Affaire Maëlys : la nouvelle audition de N. Lelandais a duré moins de 2 heures

Voici les dernières informations en direct du palais de justice de Grenoble.

17h20 :

Audition Nordahl Lelandais

Intervenants : Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys - Caroline Rémond, avocate des parents de la cousine de N.Lelandais. Reportage : Aurélie Massait - Didier Albrand - Dominique Bourget.

14h30

12h40

Interview Maître Rajon

12h20 :

Audition Lelandais

12h12

12h01 :

11h58 :

11h48 :

11h45 :

11h25

11h08 :

11h01

10h40

10h15 :

10h05 :

9h56 :

Maître Rajon, avocat de la famille de Maëlys arrive au palais de justice de Grenoble. / © Aurélie Massait - France 3 Alpes.

9h51

9h25

Les journalistes sont positionnés devant l'entrée du palais de justice. Ils attendent l'arrivée de Nordahl Lelandais et des avocats. / © Aurélie Massait - France 3 Alpes.

9h15

9h11

8h50 :

8h40

Les journalistes de télévision ont pris place devant le palais de justice. / © Aurélie Massait - France 3 Alpes.

8h30 :

Dans quelles circonstances la petite Maëlys a t-elle été tuée en août dernier lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère ? Les juges grenoblois, en charge de l'enquête, ont à nouveau entendu Nordahl Lelandais ce mardi 3 juillet 2018. L'ancien militaire avait reconnu avoir tué la fillette en lui assénant "une claque". Depuis, les ossements retrouvés en février dernier dans le massif de la Chartreuse ont été analysés. Nordahl Lelandais devait être interrogé sur ces nouveaux éléments. Son audition, débutée à 10 heures, s'est achevée peu après 11h30.Nordahl Lelandais devait aussi être interrogé sur des soupçons d'agression sexuelle. Les enquêteurs ont retrouvé dans son téléphone portable une vidéo sur laquelle une fillette de 6 ans subit des attouchements. Cette fillette serait la cousine de Lelandais.voici le reportage d'Aurélie Massait, Dominique Bourget et Didier Albrand qui résume cette nouvelle audience.: Nordahl Lelandais a regagné sa cellule peu avant 14 heures selon une source proche du dossier. On ignore encore s'il a parlé ou s'il a gardé le silence.: à sa sortie, l'avocat des parents de Maëlys, maître Fabien Rajon, a fait une courte déclaration. Il n'a pas souhaité "s'exprimer publiquement" au sujet de l'interrogatoire. Il se retranche derrière le secret de l'instruction.notre envoyée spéciale, Aurélie Massait fait le point sur l'audition de Nordahl Lelandais. Débutée à 10 heures, elle s'est achevée vers 11h30.: l'interrogatoire devait aussi porter sur de nouveaux soupçons: l'agression sexuelle d'une jeune cousine de Nordahl Lelandais lors d'une visite familiale au domicile de ses parents à Domessin (Savoie), une semaine avant la soirée de mariage fatale à Maëlys.l'audition de Nordahl Lelandais aura duré moins de 2 heures.maître Rajon, avocat des parents de Maëlys quitte à son tour le palais de justice.maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais, a quitté le palais de justice sans faire de déclaration.selon notre journaliste présente sur place, l'audition de Nordahl Lelandais vient de s'achever.: selon des sources "proches du dossier", "toutes les expertises" sur les restes de la victime et ses vêtements retrouvés dans un endroit escarpé du massif de la Chartreuse en février, ont été versées au dossier. Nordahl Lelandais devrait avoir à s'expliquer sur ces derniers éléments.le dernier interrogatoire de Nordahl Lelandais remonte à début avril. L'ancien militaire avait expliqué la mort de Maëlys par un coup porté au visage, alors qu'elle paniquait dans sa voiture. La fillette était montée avec lui, lors d'une soirée de mariage dans la nuit du 26 au 27 août, pour aller voir ses chiens.: voici les images de l'arrivée du convoi transportant Nordahl Lelandais. Sa voiture s'est présentée au palais de justice de Grenoble peu avant 10 heures.l'audition de Nordahl Lelandais a débuté peu après 10 heures en présence des juges d'instruction chargés de l'enquête et des avocats, maître Jakubowicz pour Nordahl Lelandais et maître Rajon, l'avocat de la famille de Maëlys. selon BFM TV, les derniers résultats de l'autopsie de Maëlys "semblent fragiliser la version de Nordahl Lelandais". L'ancien militaire prétend avoir tué accidentellement la fillette en lui donnant "une claque". D'après BFM TV, les dernières analyses révèlent "plusieurs fractures au niveau du crâne de Maëlys, deux autres au niveau de sa mâchoire. Toujours selon l'expertise, ces fractures sont intervenues avant la mort de la fillette mais aucune d'entre elles n'a été mortelle".maître Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais est sur place également. Il n'a fait aucune déclaration à son arrivée.les avocats arrivent. Maître Rajon, l'avocat de la famille de Maëlys est sur place. Il participera à l'interrogatoire de Nordahl Lelandais.: selon notre journaliste présente sur place, Nordahl Lelandais est arrivé au palais de justice de Grenoble.: l'avocat de la famille de Maëlys va pouvoir participer à l'interrogatoire de Nordahl Lelandais. Une chose assez rare mais possible, et prévue par le code de procédure pénale. Lelandais sera lui assisté de son avocat, maître Alain Jakubowicz.selon notre journaliste présente au palais de justice, Nordahl Lelandais a quitté Lyon vers 9 heures. Il aurait pu refuser d'être extrait de sa cellule.: selon nos confrères de BFM TV , les derniers résultats de l'autopsie de Maëlys, révèlent "plusieurs fractures au niveau du crâne de Maëlys, deux autres au niveau de sa mâchoire. Toujours selon l'expertise, ces fractures sont intervenues avant la mort de la fillette mais aucune d'entre elles n'a été mortelle".l'arrivée de Nordahl Lelandais est prévue vers 10h. L'ancien militaire a été extrait de l'unité psychiatrique de la prison de Lyon-Corbas où il est détenu.de nombreux journalistes sont déjà présents sur place, devant le palais de justice. Ils attendent l'arrivée de Nordahl Lelandais.Le vice-procureur de la Réplique de Grenoble indique qu'il n'y aura pas de conférence de presse à l'issue de l'audition de Nordahl Lelandais.