DIRECT. Suivez l'hommage rendu à Maëlys lors de ses obsèques ce samedi à la Tour-du-Pin en Isère

Obsèques de Maëlys : Fatima Roche, commerçante à la Tour-du-Pin, a tenu à installer des ballons blancs sur la façade de son restaurant

Les obsèques de la petite Maëlys ont lieu ce samedi 2 juin 2018 à la Tour-du-Pin, en Isère. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familliale mais la cérémonie à l'église sera publique. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour venir rendre un dernier hommage à la fillette. Un grand écran a été installé pour permettre à un maximum de personnes de se recueillir.: Un écran géant a été installé sur le parvis de l'église. 600 personnes pourront assister à la cérémonie grâce à cet écran.: Selon BFMTV, les parents du caporal Arthur Noyer assisteront aux obsèques de Maëlys. Comme pour Maëlys, Nordahl Lelandais a également reconnu avoir tué le jeune militaire "de façon accidentelle".: des registres sont prévus à l'entrée de l'église pour que chacun puisse écrire un petit mot.ce samedi matin, plusieurs commerces de la Tour-du-Pin arborent des ballons blancs pour rendre hommage à Maëlys.Fatima Roche est l'une de ces commerçantes qui a accroché des ballons blancs.La cérémonie publique en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption doit débuter à 14h30. Elle sera conduite par l'évêque de Grenoble, Monseigneur Guy de Kerimel. La famille de Maëlys a demandé que seules des "fleurs blanches et naturelles" soient déposées dans l'église. Les premières fleurs ont été déposées sur les marches de l'église.Seules 400 places sont disponibles dans l'église. Elles seront réservées en priorité à la famille et aux amis de Maëlys. Un filtrage aura lieu à l'entrée. Aucun journaliste ne sera autorisé à entrer dans l'église.L'émotion a été grande autour de la mort de Maëlys. La commune ainsi que la préfecture s'attendent à voir arriver plusieurs centaines d'anonymes ce samedi à la Tour-du-Pin pour rendre hommage à la fillette et pour soutenir la famille.Pour permettre au plus grand nombre de se recueillir, un grand écran a été installé sur le parvis de l'église. 600 personnes doivent pouvoir prendre place à cet endroit.Un plan de circulation spécial pour cette journée a été mis en place. Les abors de l'église ainsi que plusieurs rues adjacentes sont interdites à la circulation. 7 parkings ont également été prévus.Voici le plan de circulation pour ce 2 juin.La petite Maëlys avait disparu lors d'une fête de mariage fin août 2017 sur la commune de Pont-de-Beauvoisin, situé à une vingtaine de kilomètres de la Tour-du-Pin. Son corps avait été retrouvé le 14 février dernier en Savoie sur les indications de son meurtrier présumé, l'ex militaire Nordahl Lelandais.Maëlys habitait avec ses parents et sa grande soeur à Mignovillard, un petit village du Jura. En Franche-Comté, la mort de la fillette a provoqué un immense élan de solidarité. Les salariés de l'hôpital de Pontarlier (Doubs) où travaille Jenifer De Araujo comme infirmière de nuit lui ont donné 572 jours de RTT. Les collègues de l'école d'infirmière de la maman, ont lancé très vite après la disparition de la petite jurassienne une cagnotte en ligne. Plus de 3000 personnes ont fait un don à ce jour. La cagnotte reste active.