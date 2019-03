Drôme : un “pipichallenge” pour soutenir un chef verbalisé alors qu'il urinait devant son restaurant

Sébastien Bonnet, chef étoilé du restaurant Le Kléber, à Crest (Drôme), a été verbalisé par la police municipale pour avoir uriné aux abords de son établissement. Il doit règler 68 euros d'amende après avoir été filmé le 8 février par des caméras de vidéo surveillance de la ville."Il y avaient des individus qui mettaient le bazar en centre ville, on a appelé la gendarmerie et une fois que tout était terminé je suis rentré vers 23h et oui je suis allé derrière mon restaurant. Il était tard, il n' yavait personne (...) Quand j'ai appris que j'étais verbalisé car j'apparaissais sur les vidéos de la ville, au départ j'ai cru à un sketch!"Une mésaventure qu'il a racontée sur les réseaux sociaux avant d'être relayé par de nombreux restaurateurs et commerçants qui lui apportent leur soutien en se mettant eux-mêmes dans cette situation.Et les commentaires ne manquent pas : "soutien à notre chef préféré" ou encore " la nouvelle tendance des chefs étoilés".Sébastien Bonnet regrette l'attitude de la police municipale de Crest et a pris un rendez vous pour apaiser la situation. D'après lui, plusieurs commerçants se disent prêts à signer une pétition pour protester contre cette amende qu'il compte de toute façon règler rapidement.