Les six spéléologues bloqués dans la grotte du Brudour à Bouvante (Drôme)sont en cours d'évacuation

6 spéleologues en cours d'évacutaion à Bouvante (Drôme)

Six personnes, engagées dans une expédition spéléologique depuis mardi midi et bloquées dans la grotte du Brudour à Bouvante (Drôme), sont en cours d'évacuation. D'importants moyens sont sur place pour aider le groupe à s'extraire d'une grotte traversée par une rivière souterraine.

L'alerte a été donnée très tôt ce matin, à 4h30. Six personnes qui étaient parties mardi matin vers 11h pour explorer la grotte du Brudour à Bouvante (Drôme) ne sont pas réapparues à minuit comme prévu. Les secours spéléos ont donc été alertés. Le préfet a décidé d'activer le plan ORSEC à 6 h45.Le groupe de 6 personnes, composé notamment d'un adolescent de 15 ans et de deux infirmières spéléologues, fait partie d'un groupe aguerri originaire du Jura. Ils se sont lancés dans la traversée dite des "Anciens" pour ressortir par l'avène du Brudour.Mais leur expédition a pris plusieurs heures de retard, compte tenu des difficultés rencontrées en chemin. Le groupe a été bloqué mercredi matin par la montée des eaux dans une grotte parcourue par une rivière souterraine. Le groupe "montagne" des sapeurs pompiers de la Drôme et le peloton de gendarmerie de haute montagne, aidés de spéléologues, ont éte déployés pour faciliter leur progression sous terre et les guider vers la sortie.Selon la préfecture, le groupe est localisé et il n'y a aucun blessé parmi les spéléologues.Le point à la mi-journée avec Sophie Valsechhi et Jean Perrier :