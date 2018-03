Une meute de loups filmée à Bouvante, dans la Drôme

Une vidéo atteste de la présence du loup, en meute dans la Drôme.

5 loups visibles

2 loups captés sur cette video.

La faune et les élevages menacés

Meute de loups à Bouvante

Jean-Claude François, un sexagénaire habitant à Bouvante dans la Drôme, a installé sur un arbre, à 300 mètres de chez lui, une caméra équipée d'un détecteur de mouvements, pour filmer la faune. Dans la nuit du 26 janvier dernier, le détecteur se déclenche, et la caméra saisit le passage d'une meute de loups.3 loups sont distinctement visibles en bord d'image, puis passe un quatrième, et enfin un cinquième, tranquillement. Ancien chasseur, M. François espérait en capter un, mais voir une meute, c'est une surprise. Et surtout une preuve attestant de leur présence, et de la réalité du danger pour les élevages à proximité. La camera a filmé d'autres passages visibles sur ces images :Ces derniers temps, les attaques se sont multipliées, et des carcasses d'animaux sont régulièrement retrouvées dans le secteur. Les biches ont même changé de comportement : harcelées la nuit, elles s'aventurent désormais au milieu des champs, et on les voit en bord de routes, en plein jour. La présence du loup risque de poser un problème majeur à l'issue du printemps : des louveteaux naîtront probablement et la meute devrait s'agrandir.Reportage de Hugo Chapelon et Stéphane Hyvon