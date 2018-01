Handicap : l'accès aux soins dentaires facilité en Haute-Loire

Le centre hospitalier de Brioude en Haute-Loire, inaugure vendredi 19 janvier, son service Handiconsult. Les personnes handicapées ne pouvant accéder aux soins dentaires classiques sont prises en charge. Ces consultations rejoignent celles proposées à Riom et Clermont-Ferrand. Intervenants : Docteur Jean-Vincent Nolorgues chirurgien-dentiste, Michel Zeeny chirurgien-dentiste et Claire Maynadier Directrice de l'Hôpital de Brioude - France 3 Auvergne - P.Félix, A.John et A.Cretin

Le centre hospitalier de Brioude en Haute-Loire, inaugure vendredi 19 janvier, son service Handiconsult. Les personnes handicapées ne pouvant accéder aux soins dentaires classiques sont prises en charge. Une initiative permettant l’égalité des soins.C’est un constat général, les dentistes en cabinet ne peuvent ou ne veulent pas recevoir de patients handicapés. Les personnes trisomiques, autistes ou encore phobiques ne savent pas vers qui se tourner pour bénéficier de soins dentaires. C’est pourquoi le centre hospitalier de Brioude a eu l’idée d’ouvrir un service Handiconsult. Il a été inauguré officiellement vendredi 19 janvier 2018.Les premières consultations sont généralement d’une durée assez longue. En effet, les patients sont restés de nombreuses années sans être suivis. Deux lieux leur sont destinés au sein de l’hôpital : un cabinet pour les consultations et les interventions locales ainsi qu’un bloc chirurgical pour les interventions les plus lourdes et les anesthésies générales. Les quatre dentistes qui assurent les soins ont des cabinets en Auvergne. Ils sont titulaires d’un diplôme universitaire de "soins dentaires sous sédation consciente et anesthésie générale". Ils remplissent cette activité hospitalière par conviction et attrait pour une pratique différente de leur métier.Le service Handiconsult de Brioude est supervisé par le CHU de Clermont-Ferrand. Ces consultations hospitalières rejoignent celles de Clermont-Ferrand et de Riom, permettant de couvrir plus largement le territoire auvergnat. Elles sont rares en France : l’Auvergne fait partie des trois existantes en France. L’hôpital de Brioude complète ainsi l’activité de ses blocs opératoires et remplit sa mission de service publique en assurant une offre de soins pour absolument tous les malades.