DIRECT. UTMB 2023 : un Américain s'envole en tête, du suspense pour le podium, suivez la fin de la course

Le grand départ de l'UTMB, qui célèbre en 2023 sa 20e édition, a été donné ce vendredi à 18 heures depuis Chamonix. Les 2300 coureurs affrontent 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Suivez en direct commenté la deuxième journée de course, avec l'arrivée des premiers prévues vers 14h30.

Quelque 2 300 coureurs sont partis, ce vendredi, à l'assaut de l'UTMB 2023. L'ultra-trail du Mont-Blanc fête, cette année, sa 20e édition avec un plateau de prestige au départ. Jim Walmsley, Mathieu Blanchard, Tom Evans ou encore Zach Miller figurent parmi les favoris. Suivez cette deuxième journée de course et l'arrivée des premiers en direct commenté ci-dessous :

Le classement provisoire

Hommes (km 147) :

Jim Walmsley (16h42min34)

Zach Miller (+09'31)

Germain Grangier (+20'35)

Femmes (km 127) :

Courtney Dauwalter (16h26min23)

Fuzhao Xiang (+27'03)

Blandine L'Hirondel (+30'31)

La course

11h15 : Ludovic Pommeret et Mathieu Blanchard sont parvenus à se débarrasser d'Arthur Joyeux-Bouillon et de Thibaut Garrivier au ravitaillement de Trient (km 144). Six minutes séparent les deux groupes de coureurs. À noter, la belle course de Baptiste Chassagne, champion de France de trail long, de retour à la dixième place.

11h09 : Selon toute vraisemblance, Germain Grangier ne reviendra pas sur Jim Walmsley. L'écart entre les deux hommes est désormais de 20 minutes entre le troisième et le premier. Le Français peut encore attaquer Zach Miller, situé à une dizaine de minutes de lui, ou résister à la vague tricolore derrière lui.

11h05 : Le groupe tricolore composé de Ludovic Pommeret, Mathieu Blanchard, Arthur Joyeux Bouillon et Thibaut Garrivier vient d'arriver au poste de Trient (km 144). Ça va être dur de revenir sur le podium.

11h01 : Ça coince pour Blandine L'Hirondel... La Française s'est longtemps arrêtée au ravitaillement de Champex. Elle a laissé passer la Chinoise Fuzhao Xiang. Blandine L'Hirondel est repartie quelques minutes plus tard avec un rythme très prudent.

10h59 : Les images de Jim Walmsley au passage du col de la Forclaz. Quelle ambiance !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jim Walmsley (@walmsleyruns)

10h57 : L'écart s'est agrandi entre Jim Walmsley et Zach Miller. L'Américain compte désormais neuf minutes d'avance sur son compatriote. Le premier a entamé sa descente vers Vallorcine, une partie technique du parcours.

10h51 : Blandine L'Hirondel continue de faire une bonne course en deuxième place derrière Courtney Dauwalter. Elle est actuellement au ravitaillement de Champex en compagnie de la Chinoise Fuzhao Xiang. Elles sont respectivement 39e et 41e au scratch.

10h49 : Quelques images de Jim Walmsley après plus de 16 heures de course. Tout va pour le mieux pour l'Américain :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dacia UTMB® Mont-Blanc (@utmbmontblanc)

10h47 : Quelle image ! Après près de 17 heures de course, Jim Walmsley continue de relancer en tête. Il est actuellement en train de courir dans la montée vers les Tseppes (km 147), là où il avait connu une énorme défaillance l'année dernière qui lui avait coûté la victoire.

10h40 : Petit point sur la course féminine : malgré un coup de moins bien, Courtney Dauwalter a toujours une avance confortable sur ses poursuivantes. L'Américaine est attendue à La Giète (km 138) dans une heure. Elle est suivie de la Française Blandine L'Hirondel, qui n'a pas encore passé le ravitaillement de Champex (km 127). La Chinoise Fuzhao Xiang est à cinq minutes de la deuxième place.

10h34 : La matinée de Jim Walmsley en images :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jim Walmsley (@walmsleyruns)

10h31 : Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard et Ludovic Pommeret sont arrivés ensemble au point de passage de La Giète. Thibaut Garrivier est un peu en retrait avec trois minutes de retard sur le trio tricolore. En tout, six Français figurent dans le top 10 de l'UTMB 2023.

10h29 : Courtney Dauwalter, et son plus beau sourire, est attendue aux environs de midi au col de la Forclaz. Ses supporters sont là :

durée de la vidéo : 00h00mn23s Courtney attendue au col de la Forclaz • ©FTV

10h22 : Germain Grangier est arrivée à Trient (km 144) avec dix minutes de retard sur Zach Miller et 12 sur Jim Walmsley. Le Français parvient, pour le moment, à garder sa position. Derrière, Mathieu Blanchard, Arthur Joyeux-Bouillon, Ludovic Pommeret et Thibaut Garrivier peuvent encore espérer revenir sur le podium.

10h15 : Courtney Dauwalter est toujours très attendue au col de la Forclaz :

Courtney Dauwalter très attendue au col de la Forclaz. • © FTV

Les fans de Courtney Dauwalter sont présents en nombre au col de la Forclaz. • © FTV

10h11 : Le passage de Germain Grangier au col de la Forclaz. Le Français marque un peu le pas par rapport à la tête de course. Mais il n'est pas impossible de le revoir à l'attaque dans les dernières difficultés du jour :

durée de la vidéo : 00h00mn19s Le passage de Germain Grangier au col de la Forclaz • ©FTV

10h07 : Belle bagarre entre les Américains en tête. Jim Walmsley est arrivé au ravitaillement de Trient, là où il était en grande peine l'année dernière. Il repart au bout de quelques secondes, tout juste lorsque Zach Miller faisait son entrée dans les stands.

10h05 : Pendant ce temps-là, Courtney Dauwalter est arrivée au ravitaillement de Champex. Elle s'est assise et a l'air marquée. Le sourire habituel de l'Américaine n'est pas au beau fixe. Elle est pour le moment 24e au scratch.

10h01 : Les frissons en vidéo : le passage de Jim Walmsley au passage de la Forclaz

durée de la vidéo : 00h00mn19s Le passage de Jim Walmsley au col de la Forclaz • ©FTV

9h56 : Les frissons ! Jim Walmsley fend la foule en première position au col de la Forclaz ! Il lève les bras pour faire chauffer l'ambiance ! L'Américain est impressionnant depuis le lever du soleil ! Il est suivi de près par Zach Miller, mais contrairement au début de course, les deux compatriotes ne vont pas s'entendre pour progresser ensemble.

9h51 : Germain Grangier, troisième, est passé à La Giète (km 138) avec 10 minutes de retard sur les deux Américains.

9h48 : Le col de la Forclaz attend les premiers coureurs. Beaucoup, beaucoup de monde dans une ambiance digne du Tour de France :

Le col de la Forclaz attend les premiers coureurs. • © FTV

9h45 : Le retour de Jim Walmsley ! L'Américain est passé à La Giète avec seulement 50 secondes de retard sur Zach Miller ! La première place pourrait se jouer dans les prochaines minutes !

9h42 : C'est fait pour Zach Miller ! L'Américain est passé à La Giète après 15h40 de course, on va donc sortir les chronos pour regarder son avance sur ses deux poursuivants.

9h39 : Zach Miller arrive à La Giète (km 138) dans quelques instants. Il a donc toujours une légère avance sur Jim Walmsley et Germain Grangier.

9h32 : Ludovic Pommeret continue sa folle remontée. Il est passé 6e à Champex-Lac et est ainsi reparti du ravitaillement avec une quarantaine de secondes d'avance sur Thibaut Garrivier.

9h28 : L'ambiance est bouillante au col de la Forclaz ! Certains ont même campé sur place pour être aux premières loges pour l'arrivée des coureurs. Ils devraient passer dans quelques minutes !

Le col de la Forclaz bouillant ! • © FTV

9h21 : La tête de la course n'est pas encore arrivée au col de la Forclaz. Les trois premiers coureurs (Zach Miller, Jim Walmsley et Germain Grangier) pourraient passer à La Giète (km 138) d'ici 20 à 30 minutes.

9h18 : Quelques images du rassemblement pour Courtney Dauwalter organisé au col de la Forclaz :

"Courtney présidente" ! • © FTV

Plus d'une centaine de personnes déjà présentes ce matin pour le rassemblement "Forclaz for Courtney". • © FTV

Les fondateurs des "Genoux dans le Gif" à l'origine de ce rassemblement. • © FTV

9h12 : L'Américaine Courtney Dauwalter semble avoir assomé la concurrence chez les femmes. Elle compte plus de 45 minutes d'avance sur Blandine L'Hirondel au 114e km. La Française, encore souriante, semble en avoir encore sous le pied et pourrait bien conserver sa deuxième place.

9h08 : Plus d'informations sur le rassemblement "Forclaz for Courtney" au col de la Forclaz :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LES GENOUX DANS LE GIF (@lesgenouxdanslegif)

9h07 : Enorme ambiance au col de la Forclaz ! Le groupe "Les Genoux dans le Gif" avait donné rendez-vous au passage suisse à 9 heures pour encourager Courtney Dauwalter dans sa quête au triplé (victoires sur l'UTMB, la Western States et la Hardrock 100 au cours de la même année). La coureuse n'est pas encore là, mais la ferveur y est !

durée de la vidéo : 00h00mn18s Ambiance au col de la Forclaz • ©FTV

9h03 : Tout va pour le mieux pour Ludovic Pommeret. L'expérimenté Français pointait à la 57e place au refuge de la Croix du Bonhomme, il est désormais 7e derrière tous les autres tricolores (Arthur Joyeux-Bouillon, Thibaut Garrivier et Mathieu Blanchard). Pour rappel, Pommeret, 48 ans, avait déjà remporté l'UTMB en 2016 après une incroyable remontada. Il était remonté de la 48e place au km 110 pour finalement rattraper un certain Zach Miller et s'imposer.

8h56 : La Française Blandine L'Hirondel est arrivée en deuxième position à La Fouly. Elle reprend la place de dauphine devant la Chinoise Fuzhao Xiang.

8h54 : En tête de course chez les hommes, le retour de Germain Grangier semble avoir réveillé Jim Walmsley. L'Américain a repris des longueurs d'avance et tente de relancer pour revenir sur Zach Miller. Le Français ne suit pas. La victoire se jouerait-elle entre Américains ?

8h50 : Chez les femmes, la coureuse suisse Emma Pooley, qui a fait forte impression en début de course, a abandonné au lac Combal, situé avant la descente vers Courmayeur, en Italie.

8h47 : Les images de Jim Walmsley au passage à Courmayeur en milieu de nuit. Depuis, l'Américain a perdu la tête de course au profit de Zach Miller, mais il s'accroche :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jim Walmsley (@walmsleyruns)

8h43 : François D'Haene, quadruple vainqueur de l'épreuve, premier supporter des coureurs :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dacia UTMB® Mont-Blanc (@utmbmontblanc)

8h41 : Autre information de la nuit : l'Espagnol Pau Capell, vainqueur de l'UTMB en 2019, s'est retiré de la course à Arnouvaz (km 99), passage situé avant la montée finale du Grand Col Ferret.

8h35 : Beaucoup d'informations en ce début de matinée : la Française Blandine L'Hirondel, deuxième chez les femmes, a été rejointe par la Chinoise Fuzhao Xiang au niveau de La Fouly (km 114).

8h30 : Derrière les trois hommes de tête, les Français Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard et Thibaut Garrivier sont attendus à Champex-Lac d'ici une bonne vingtaine de minutes.

8h26 : Le duel est lancé entre le Français et le plus français des Américains ! Les deux hommes sont au bord du lac de Champex. Ils courent ensemble, mais ne se regardent et ne se parlent pas.

8h24 : Germain Grangier et Jim Walmsley sont arrivés au ravitaillement de Champeix-Lac. Le Français a pris quelques minutes, mais ne s'est pas assis avant de repartir. Il oblige Jim Walmsley à écourter son ravitaillement. Ils comptent 11 minutes de retard sur Zach Miller.

8h19 : Le 360° de Zach Miller à La Fouly n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dacia UTMB® Mont-Blanc (@utmbmontblanc)

8h17 : Fait de course important ce matin ! Le Français Germain Grangier vient de dépasser l'Américain Jim Walmsley dans la montée vers Champex-Lac. Les dynamiques laissaient penser un retour du Français, qui pourrait désormais s'attaquer à Zach Miller !

8h12 : "Good morning" : le passage de Courtney Dauwalter au Grand Col Ferret il y a plus d'une heure :

8h10 : Zach Miller vient d'arriver au ravitaillement de Champeix-Lac en première position. Il s'agit du dernier gros point de passage en Suisse avant le retour vers la vallée de Chamonix.

8h09 : D'après les informations de l'UTMB, Tom Evans a abandonné dans la douleur à Courmayeur. Le Britannique aurait complètement explosé entre Les Chapieux (km 50) et le ravitaillement italien (km 81) : il se serait notamment perdu avant de finalement être victime d'un malaise vagal à Courmayeur. Il a été transporté à l'hôpital dans la soirée.

8h03 : Chez les femmes, Courtney Dauwalter, première féminine, figure à la 26e place au scratch et mène une course très sûre. Elle pourrait grapiller quelques places en fin de course. Ses concurrentes directes sont loin, elles viennent de passer le Grand Col Ferret.

8h01 : Le petit 360° de Zach Miller au ravitaillement de la Fouly, il y a près de 40 minutes :

7h59 : Derrière les deux Américains, Zach Miller et Jim Walmsley, les Français répondent présents. Germain Grangier, vainqueur sur le 90 km du Marathon du Mont-Blanc il y a quelques semaines, pourrait revenir sur la deuxième place. Arthur Joyeux-Bouillon est en chasse pour le podium. Mathieu Blanchard et Thibaut Garrivier sont arrivés tous les deux en même temps à La Fouly.

7h55 : La première information de cette journée, c'est l'abandon de Tom Evans pendant la nuit à Courmayeur. Le Britannique faisait partie des favoris. Il courait en tête, en début de course, avec les Américains Zach Miller et Jim Walmsley.

Désormais à huit heures, Zach Miller mène seul la course. Il devance Jim Walmsley et Germain Grangier d'une dizaine de minutes alors qu'ils progressent tous vers Champeix.

Chez les femmes, Courtney Dauwalter aura du mal à jouer un top 10 au scratch. Mais l'Américaine reste en tête face à ses concurrentes!