VIDEO. Haute-Savoie : l'impressionnant sauvetage de deux alpinistes, bloqués à près de 2000 mètres d'altitude

Une intervention millimétrée et unepour cette intervention menée par la sécurité civile et le PGHM d'Annecy, vendredi 19 avril. Les secours en montagne de la Haute-Savoie ont été déclenchés pour, trempés et épuisés après un violent orage survenu dans le secteur.Heureusement, personne n'était blessé, mais les deux victimes ont tout de même dû être. Une opération périlleuse, à flanc de montagne, effectuée avec l'hélicoptère Dragon 74 de la sécurité civile.L'intervention a été immortalisée en vidéo par un témoin de la scène. Résultat :, à visionner ci-dessous ou sur la page Facebook "Dragon 74" Le couple d'alpinistes a été surpris par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur le massif., précise-t-on au PGHM, mais avec leurs habits trempés et la fatigue, impossible pour eux de redescendre par leurs propres moyens.La première victime a été hélitreuillée par les secours. L'hélicoptère est restéle temps de remonter l'alpiniste en détresse. Mais l'opération la plus impressionnante reste le sauvetage de la seconde personne. Pour lui venir en aide, Dragon 74 a dû. On voit les pâles de la machines effleurer le flanc de la montagne, de quoi permettre à l'équipage deFrigorifiés, les alpinistes sont sortis indemnes de cette mésaventure. Ce type d'intervention n'est pas rares pour les secouristes de haute montagne. A Annecy, les militaires rappellent aux randonneurs queen cette fin de saison. Pour ce couple, le problème venait de la pluie qui rendait les falaises glissantes mais la neige est, elle, encore présente en grande quantité. Alors si vous prévoyez une sortie en montagne dans les prochaines semaines,