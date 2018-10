Haute-Savoie : sous le choc, la communauté britannique se mobilise après l'accident de chasse mortel à Montriond

Une page Facebook a été créée après l'accident de chasse de Montriond / © France 3 Alpes.

Voir le reportage d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Worreth.

Toute la presse britannique évoque ce jeune restaurateur d'origine galloise tué par un chasseur, samedi 13 octobre 2018, en fin d'après midi à Montriond, en Haute-Savoie. Dans la vallée, la communauté anglaise est très touchée par ce drame. En moins de 24 heures, plus de 500 personnes se sont manifestées sur Facebook pour faire part de leur tristesse et partager leurs témoignages.Morzine, Les Gets, Montriond font partie de ces communes de Haute-Savoie bilingues qui accueillent depuis des décennies de nombreux britanniques toute l'année.Les personnes qui ont rejoint la page Facebook réclament une signalisation plus claire, des informations plus précises et une limitation de la chasse le week-end, au samedi et dimanche matin. Ils comptent en discuter avec les sociétés de chasse du territoire afin d'organiser une vraie cohabitation entre randonneurs, chasseurs, vététistes et promeneurs.