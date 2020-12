Haute-Savoie : un enseignant d'EPS mis en examen après la mort d'un collégien, l'élève avait une dispense de sport

Les faits remontent au 1er décembre dernier. Un collégien de Bons-en-Chablais a fait un malaise cardiaque lors d'une séance de course à pied. Il est mort à l'hôpital deux jours plus tard. Le professeur de sport a été mis en examen pour "homicide involontaire", l'élève disposait d'une dispense.

Le jeune garçon avait une dispense et une contre-indication médicale au sport

L'adolescent, âgé de 14 ans était scolarisé en classe de cinquième au collège François-Mugnier de Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie. Le drame s'est déroulé sur le stade de l'établissement, lors d'une séance de course à pied. Il était 14 heures, le jeune garçon a fait un malaise cardiaque. Evacué par hélicoptère vers l'hôpital de Genève, il est décédé deux jours plus tard.L' enquête a été confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains, "afin de déterminer les causes de la mort"."A l’issue des premières investigations", le parquet de Thonon a ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements".Présenté au juge d’instruction vendredi 4 décembre, l’enseignant a été mis en examen "pour homicide involontaire" et placé sous contrôle judiciaire.Selon les premières investigations, "la victime bénéficiait d'une dispense résultant d'une contre indication à la pratique d'activités physiques et sportives constatée par un médecin", indique, dans une communication à France 3, le procureur de la République de Thonon-Les Bains Bruno Badré. "L'enquête va désormais se poursuivre sous le contrôle du juge d'instruction", précise le procureur.Une cellule psychologique a été mise en place dès le jour du drame dans l’établissement où était scolarisé l’élève.