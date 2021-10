A Fontaine en Isère, des voisins sauvent la vie d'une femme qui voulait mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre

Grâce à la présence d'esprit et au sang-froid de voisins, une femme qui tentait de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre a eu la vie sauve ce dimanche 10 octobre à Fontaine près de Grenoble.

Dimanche 10 octobre, en fin d'après-midi, vers 17 h 43, au 6 avenue Lénine à Fontaine, près de Grenoble, une femme âgée de 43 ans veut mettre fin à ses jours en se jetant du 2e étage de son appartement.



Des voisins assistent à la scène et réagissent très vite. Avec beaucoup de sang-froid, ils décident de sortir un matelas et de le placer sur une voiture juste sous le bâtiment. Ce matelas amortit la chute de la victime qui a été transportée à l'hôpital au service déchocage blessé, mais sans pronostic vital engagé. Il semble que la victime traversait des difficultés familiales et personnelles à la suite d'un divorce. Elle aurait envoyé une lettre à son fils pour expliquer son acte.