Grenoble : après l'incendie qui a ravagé leur local, les Restos du Cœur de Fontaine lancent un appel au secours

Après l'incendie qui a ravagé leur local, à Fontaine près de Grenoble, dimanche 4 décembre, les Restos du Cœur lancent un appel au secours. Ils doivent en ce moment faire la distribution à l'extérieur, faute de lieu assez grand. Plus de 800 familles sont concernées.

L'incendie qui a ravagé dimanche leur local, mais aussi une grosse partie de leur stock n'a heureusement pas fait de victime. Mais le bilan matériel est lourd : deux tonnes de denrées alimentaires ont dû être jetées, ainsi que des vêtements et une bonne partie du mobilier. Surtout : le local de distribution est totalement inaccessible.

Le local est inaccessible • © France 3 Alpes

L’incendie s’est d’abord déclaré sur la voie publique avant de se propager au local des Restos du Cœur situé rue Henri Roudet, à Fontaine. Les denrées alimentaires et autres dons ont été endommagés soit par les flammes, soit par les fumées. L’électricité ne fonctionne plus. Dimanche matin, les bénévoles ont transporté ce qui pouvait être sauvé : les surgelés et quelques produits frais vers un autre local du groupe.

Plus de 850 familles bénéficiaires chaque semaine

Invité du 19/20 de France 3 Alpes ce lundi, Jean-Paul Cézard, le responsable de la structure située à Fontaine a dit "sa tristesse et son émotion en pensant aux personnes accueillies et aux bénévoles". Ces derniers font "ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, et ont mis en place dès le lendemain la distribution quotidienne sur le parking, mais cela ne va pouvoir continuer", s'alarme Jean-Paul Cézard.

D'autant que les températures sont ces jours-ci glaciales, et que la pluie est annoncée dès jeudi.

C'est urgent, on ne va pas pouvoir continuer à distribuer notre aide au froid, sur le parking. Jean-Paul Cézard, responsable des Restos du Cœur Isère

L'enjeu est urgent. Le centre de distribution est l'un des plus importants de l'agglomération de Grenoble, et même du département de l'Isère. "Il faut rapidement trouver une solution, le temps des travaux", insiste le directeur. Des échanges ont eu lieu avec la mairie, différents locaux sont en vue "mais rien n'est suffisamment grand pour accueillir le stock, le matériel et les bénéficiaires. Ce sont 850 familles à aider chaque semaine, soit près de 3 000 personnes avec des enfants".

Les Restos lancent donc un appel pour trouver un entrepôt assez grand, couvert, et fermé, "au moins de 250m2, sur le secteur de Fontaine".

Il a fallu jeter près de deux tonnes de denrées • © France 3 Alpes

Les Restos du Cœur ne sont pas les seuls à avoir été touchés par l'incendie. Même si les sapeurs-pompiers ont pu préserver l’espace "3 POM’" des flammes, la chaudière à gaz a été endommagée et l'établissement a été fermé le lundi 5 décembre.

L'enquête, confiée à la police judiciaire de Grenoble, est en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie, qui serait parti d'un local à poubelles.