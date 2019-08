Grenoble : une enquête ouverte après la diffusion de vidéos sur l'agression d'une femme transgenre

GRENOBLE



Agression transphobe.



Sur cette vidéo on entend plusieurs personnes courir après la victime :



« Sur le coran c’est un homme ! Fils de pute ! Montre ta tête, montre ta tête ! »



Total soutien à cette femme.



2019.

(SUITE)



Après intimidation et humiliation, ils menacent cette femme terrorisée, lui courent après et la menacent :



« Oh gros fils de pute viens là ! Viens là, j’vais te niquer ta mère ! »



Sans nouvelles de la victime, tous les témoignages sont les bienvenus.

Les vidéos ont suscité l'émoi et l'indignation de nombreux internautes sur Twitter. Filmées à Grenoble, elles montrent l'agression d'une femme transgenre par un groupe d'inconnus. Elles ont été relayées des milliers de fois, notamment par des responsables d'associations luttant contre l'homophobie.Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale de l'Isère qui a reçu de nombreux signalements ce vendredi 23 août, indique une source policière confirmant une information du Dauphiné Libéré . Les investigations qui font suite à la diffusion de cette scène violente ne font que commencer, les vidéos originales ont été capturées pour être étudiées par les enquêteurs.La scène, filmée et diffusée par les agresseurs, se déroule en pleine nuit dans les rues de Grenoble. Sur la première, les individus poursuivent la victime et l'insultent avant de la menacer. Face à la véhémence de ses agresseurs, la jeune femme prend la fuite en courant, poursuivie par plusieurs individus."Sans nouvelles de la victime, tous les témoignages sont les bienvenus", a commenté Guillaume Mélanie, co-président de l'association Urgence homophobie sur Twitter. Il a également lancé un appel au maire de Grenoble Eric Piolle, lui demandant de "prendre connaissance de ces images et de demander aux services compétents d’intervenir pour retrouver les agresseurs". Les enquêteurs ne souhaitent pas communiquer davantage d'éléments à ce stade de l'enquête.