Incendie à Grenoble : deux enfants sautent du 3e étage pour échapper aux flammes et sont réceptionnés par des témoins

Deux enfants de 8 et 10 ans ont sauté du troisième étage d'un immeuble à Grenoble pour échapper à un incendie qui venait de se déclarer dans leur appartement, mardi 21 juillet. Ils s'étaient réfugiés sur le balcon quand les flammes ont commencé s'échapper des fenêtres de l'habitation. Tous deux ont alors sauté avant d'être réceptionnés au sol par des témoins. Aucun des enfants n'a été blessé dans la chute, selon les sapeurs-pompiers.En revanche, l'un des habitants qui les a réceptionnés souffre d'une blessure à l'avant-bras et a été transporté vers l'hôpital par les secours. En tout, une dizaine de personnes ont été blessées dans le sinistre, soit parce qu'elles ont inhalé des fumées ou qu'elles souffrent de légers traumatismes. On ignore encore les causes de l'incendie. L'intervention des pompiers et de la police est toujours en cours dans cet immeuble situé au 54 galerie de l'Arlequin.