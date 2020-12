S'estimant "lâchés" par le président, 130 policiers prêts à démissionner à Grenoble

Au lendemain de l'entretien exclusif accordé par Emmanuel Macron à la communauté de Brut, les syndicats de police Alliance et Unité SGP-Police-FO ont appelé à cesser les contrôles d'identité. Les propos du président sur les "violences policières" et les "contrôles au faciès" ne passent pas. "Le président lâche les policiers" expliqueYannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Isère, qui annonce qu'en Isère, 180 policiers ont déposé une demande de rupture conventionnelle, dont 130 à Grenoble.

"180 policiers en Isère, 130 à Grenoble. Comment va-t-on faire pour assurer la sécurité de tout un chacun ? " se demande Yannick Biancheri qui estime qu'il manque déjà 138 policiers dans le département. Il demande donc le soutien du président "et non l'inverse". "Il faut arrêter de stigmatiser la police" explique-t-il.

Lors de l'entretien accordé au média en ligne Brut, Emmanuel Macron avait expliqué vouloir regarder en face la question des contrôles au faciès et annoncé le lancement, dès le mois de janvier, d'une plate-forme nationale de signalement des discriminations gérée par l’Etat, le Défenseur des droits et des associations. Les principaux syndicats de gardiens de la paix avaient immédiatement réagi en appelant à cesser les contrôles d'identité. Seules les missions de secours sont assurées, les policiers ne veulent plus prendre d'initiative pour ne pas prendre le risque d'être accusé de contrôle au faciès ou d'usage disproportionné de la force.