"Il m'a donné un coup de poing" : un élu agressé alors qu'il collait des affiches pour la campagne d'Olivier Véran, un homme en garde à vue

Un élu municipal de la ville de La Tronche, près de Grenoble, a été agressé ce jeudi 4 juillet alors qu'il collait des affiches pour la campagne d'Olivier Véran, en vue du second tour des élections législatives. Il a porté plainte, une enquête de police a été ouverte.

"Je suis militant politique depuis de nombreuses années et c'est la première fois que ça m'arrive", regrette Bernard Dupré. Cet adjoint municipal en charge de la sécurité à la Ville de La Tronche (Isère), près de Grenoble, a été victime d'une agression ce jeudi 4 juillet au matin, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

"Il était près de 9h45, à proximité de l'avenue de l'Obiou. J'avais commencé par nettoyer des affiches d'Olivier Véran qui sont constamment dégradées", raconte Bernard Dupré. "J'avais également pris des affiches pour les coller par-dessus des affiches de La France Insoumise dans des espaces d'affichage libre. Il ne s'agissait pas de panneaux électoraux. C'est alors que je me suis fait approcher par un individu. Il a essayé de prendre les affiches qui restaient dans le coffre de ma voiture pour les déchirer", poursuit-il.

L'élu municipal aurait alors demandé si son assaillant était "de La France Insoumise". "Il m'a répondu que oui", affirme Bernard Dupré. Celui-ci aurait alors demandé à son agresseur de lui rendre ses affiches et de le laisser tranquille. "C'est à ce moment-là qu'il m'a donné un coup de poing à l'œil droit avant de fuir en courant."

"Je l'avais déjà repéré avant l'agression à attendre autour de mon véhicule", ajoute-t-il à propos de son assaillant, "un homme âgé d'une quarantaine d'années". Après cette agression, Bernard Dupré, 77 ans, est allé porter plainte.

Un homme en garde à vue

Contacté, le maire de la commune, Bertrand Spindler (divers gauche) condamne cette attaque : "C'est du jamais-vu à La Tronche. D'aussi loin que je m'en souvienne, les élections se sont toujours passées dans un cadre correct et respectueux sur la commune. C'est regrettable. Ce climat politique n'augure rien de bon pour la suite."

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a confirmé dans un communiqué que l'élu municipal avait un coup de poing à l'œil droit "par un homme qui lui a dit faire partie de La France Insoumise". "Le parquet a ouvert une enquête confiée aux policiers de Grenoble", a-t-il poursuivi : "À ce stade, l’enquête est ouverte pour vol avec violence, des tracts électoraux ayant été dérobés."

Quelques heures après les faits, le procureur de Grenoble a indiqué qu'un homme de 26 ans a été placé en garde à vue : "Il s'est présenté volontairement au commissariat de police", a-t-il précisé.

Le soutien d'Olivier Véran

Qualifié pour le second tour des élections législatives dans la première circonscription de l'Isère, Olivier Véran (Renaissance), a été devancé au premier tour par le candidat de l'union de la gauche, Hugo Prevost (LFI), avec 33,6 % des suffrages exprimés contre 40,2 %.

"Je condamne avec la plus grande fermeté cette agression lâche contre un élu et qui s’inscrit dans un contexte totalement inédit de violence dans cette campagne pour la première circonscription de l’Isère", a déclaré l'ancien ministre de la Santé sur le réseau social X.

"Considérant la violence ambiante, je demande à mes équipes la plus grande prudence dans ces derniers jours de campagne. Tout mon soutien et mon amitié à Bernard, militant de valeurs engagé pour sa commune, adjoint apprécié, ami fidèle", a-t-il conclu.

"Inacceptable" selon le candidat LFI

Le candidat de l'union de la gauche, Hugo Prevost, a également apporté son "plein soutien" à Bernard Dupré : "C'est tout à fait inacceptable ce qu'il s'est passé." Il ajoute qu'"il n'y a pas de militant de La France Insoumise à La Tronche."

"La police et la justice vont faire leur travail. On s'en tiendra à cela. Il faut que la campagne revienne dans le champ du débat républicain et des idées", a-t-il continué. "La violence ambiante qui s’installe dans cette fin de campagne doit absolument cesser", a-t-il également écrit sur ses réseaux sociaux.