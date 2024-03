VIDÉO. Des parents d'élèves détournent une scène mythique de Jurassic Park pour éviter la fermeture d'une classe dans leur village

Un collectif d’une dizaine d’habitants s’est monté à Gresse-en-Vercors (Isère) pour donner envie à de nouvelles familles de venir s’installer dans le village et surtout éviter la fermeture d'une des deux classes de la commune. Pour faire le buzz, ils ont parodié une scène mythique du film de Steven Spielberg, Jurassic Park.

L’humour pour se faire entendre. Un collectif d’une dizaine d’habitants crée il y a plusieurs semaines, a réalisé une vidéo de 2 minutes 40 secondes à partir d’une scène mythique du film de Steven Spielberg, Jurassic Park. Les sous-titres ont été détournés pour vanter les atouts de la vie à Gresse-en-Vercors, un petit village de 400 habitants situé au cœur des Alpes. L’objectif, attirer des regards sur la commune pour donner envie à de nouveaux habitants de s’y installer.

"L'humour c'est le moyen pour attirer l'attention, c'est le chemin le plus indiqué pour montrer que malgré les problèmes, on sait les traiter avec conscience professionel et humour," a réagi le maire (SE) du village Jean-Marc Bellot.

Dans la courte vidéo, on peut notamment voir une énumération de ce que peut offrir le village : des cours de yoga, un cinéma, une crèche, des associations…

"Il a fallu que l’on sélectionne parce qu’on s’est rendu compte qu’il y a plein de choses à Gresse-en-Vercors, beaucoup de services qui sont destinés et accessibles aux habitants toute l’année, c’était ça le message que l'on voulait faire passer. Dire que tout ça, ça existe toute l’année et pas seulement pendant les vacances scolaires," explique Stéphane Pallavisini, un des membres du collectif T-Gresse, nommé ainsi en référence au T-rex, dinosaure emblématique du film Jurassic Park.

Eviter la fermeture d'une des deux classes de l'école

Pour le collectif, il est urgent de repeupler le village. L’avenir d’une des deux classes de l’école de la commune en dépend. Début février, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l’Isère a dévoilé la version finale de la carte scolaire, pour la rentrée 2024-2025 : "On a évité la fermeture immédiate en février", nous explique l'édile du village Jean-Marc Bellot. "On a eu la confirmation que s’ils n’étaient pas 25 à la rentrée prochaine, ils fermeraient une classe, donc là, c’est la bagarre et on ne va pas se laisser faire. "

L'avenir d'une des deux classes de l'école de Gresse-en-Vecors est en suspens - mars 2024 • © France TV / JM

Aujourd’hui, 23 élèves sont répartis en deux classes allant de la petite section au CM2, encadrées par deux institutrices et une ATSEM. L’avenir d’une des deux classes repose donc sur l'arrivée de deux élèves : "Si on se retrouve avec une seule enseignante, elle aura la casquette de directrice et d’institutrice. Et évidemment, la vie de la classe risque d’en pâtir fortement parce qu'elle n'aura plus le temps et l’énergie de se tourner vers le village et tout ce que nous offre Gresse-en-Vercors. Les élèves sont ravis d’être ici parce que c’est un endroit fabuleux pour y grandir," réagit Jérémy Marty, parent d'élève et membre du collectif.

A l'école de Gresse-en-Vercors, les parents d'élèves protestent contre la fermeture d'une classe - 7 mars 2023 • © France TV / JM

Mis en ligne il y a quatre jours, la vidéo cumule 3 500 vues. Les membres du collectif T-Gresse réfléchissent déjà à d’autres actions pour attirer de nouveaux regards sur leur petit village de montagne.