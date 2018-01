Migrants : les pieds dans la neige, le maire de Grenoble lance un appel au Président Macron

Piolle lance un appel à Macron

Coup de gueule du maire de Grenoble. Dans une vidéo de deux minutes qu'il vient de publier sur YouTube sous le titre : "Migrants : N'ayez pas peur Monsieur le Président", Eric Piolle se met en scène pour dénoncer avec grandiloquence l'"absurdité" des reconduites à la frontière.Il s'est rendu sous le Col de l'Echelle, dans les Hautes-Alpes, entre France et Italie. Un col qu'il a rebaptisé "col de l'absurde".Les pieds dans la neige, le maire de Grenoble explique "C'est ici que le gouvernement demande à notre police des airs et des frontières de ramener les migrants à 150 mètres du panneau "France"".Il explique l'incompréhension des migrants et celle des habitants du territoire qui sont "offusqués que l'on puisse traiter des humains comme cela".Et appelle le président Macron à changer les règles du jeu pour "être à la hauteur de l'Histoire de la France"Pour en savoir plus sur la situation des migrants au Col de l'Echelle, vous pouvez revoir cette enquête réalisée par la rédaction de France 2. Elle a été diffusé le 8/01/2018



>> Revoir le reportage de France 2

Sur la route avec les migrants qui passent le col de l'Echelle, entre l'Italie et la France