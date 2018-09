Nordahl Lelandais de nouveau entendu par la justice à Grenoble

Nordahl Lelandais a été extrait de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier tôt ce vendredi. Il est arrivé à Grenoble aux alentours de 9 heures.L’ancien maître-chien doit être entendu par les juges d'instruction en charge de l'affaire Maëlys et de l'agression sexuelle de sa petite cousine.L'avocat des parents de Maëlys, maître Rajon, n'était pas informé de cette audition.Elle pourrait donc concerner uniquement l'affaire de l'agression sexuelle pour laquelle Nordahl Lelandais a été mis en examen en juillet dernier.Les enquêteurs avaient retrouvé dans son portable, une vidéo sur laquelle sa petite cousine d’à peine 7 ans subissait une agression sexuelle dans son sommeil.L’agression aurait eu lieu dans la nuit du 19 au 20 août 2017.Au moment des faits, les parents et leur fillette se trouvaient à Domessin, au domicile de Nordahl Lelandais, pour passer quelques jours de vacances.Nordahl Lelandais est déjà mis en examen dans deux autres affaires, le meurtre de Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer.Son implication dans d'autres affaires de disparitions inquiétantes est également étudiée par les enquêteurs.