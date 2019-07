Le Photomaton ne lui rend pas sa monnaie, il le renverse (et doit payer 1438 euros de réparations)

Pour avoir voulu récupérer une pièce coincée dans un Photomaton, il devra s'acquitter de 1 438 euros de réparations. Un quadragénaire a été interpellé par les agents de sécurité de la galerie commerciale Grand'Place, mercredi 17 juillet à Grenoble, après avoir fait basculer une cabine photographique.



Auditionné par la police, l'individu reconnaît les faits et explique son geste, affirmant avoir glissé 5 euros dans le monnayeur alors que l’écran n'en affichait que 4. Il aurait alors secoué la machine à plusieurs reprises pour récupérer la pièce manquante, sans succès. Et sous le coup de la colère, il finit par renverser le Photomaton de 200 kilos.



L'entreprise propriétaire de la machine a déposé plainte contre lui pour "dégradation volontaire de bien privé". Selon un premier devis, le mis en cause devra s'acquitter d'une somme de 1 438 euros pour réparer la cabine endommagée. L'homme âgé de 44 ans s'est engagé à régler l'intégralité de ce montant, selon la police de Grenoble. Il est également convoqué en composition pénale devant le procureur de la République qui décidera d'une éventuelle peine supplémentaire mercredi 25 septembre.