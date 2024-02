Trafic routier : la journée de samedi classée rouge vers les stations de ski des Alpes selon Bison Futé

La circulation sera fortement perturbée dans les Alpes du Nord, dans le sens des départs vers les stations de ski. La journée de samedi 24 février est classée rouge par Bison Futé. Voici les prévisions de trafic.

Ce samedi, la circulation routière promet d’être difficile dans toute la France. Ce week-end des 24 et 25 février marque la fin des vacances de la zone C (Île-de-France et Occitanie), la deuxième semaine de la zone A (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté), et le début de la zone B (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Centre-Est-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur) et de la Corse.

La journée est classée orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs vers les stations de ski. "Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée, en particulier les autoroutes A40 et A43", indique Bison Futé.

Des axes routiers déconseillés

#BisonFuté Prévision de la #circulation en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end : samedi 24 février, la circulation sera particulièrement difficile dans la région :

🔴 A40, Mâcon > Annemasse, de 9h à 20h

🔴 A43, Lyon > Chambéry, de 7h à 18h

🟠 N85, Grenoble > Gap, de 16h à 19h pic.twitter.com/dvqWOcWQWq — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 22, 2024

"La circulation sera très difficile", prévient la préfète de région, sur son compte X (anciennement Twitter), notamment au passage de Lyon ainsi qu'en direction de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Bison Futé conseille d’éviter plusieurs axes notamment l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry de 9 heures à 16 heures. Sur l’A40, entre Macon et Annemasse, le trafic promet d’être saturé de 11 heures à 16 heures, Bison futé conseille d’éviter le secteur entre 9 heures et 20 heures.

Plus de 200 000 véhicules sur les routes de Savoie

Sur son compte X, la préfecture de Savoie annonce attendre plus de 220 000 véhicules sur les routes pour ce week-end de chassé croisé.

❄️ #DépartsEnStations | Plus de 222 000 véhicules sont attendus sur les routes de Savoie en ce week-end du 23-25 février où toutes les zones seront en vacances. Le trafic sera très dense sur les routes en direction des stations en #Savoie

➡️ Restez prudents sur la route

➡️… pic.twitter.com/wu3YxPO3gx — Préfet de la Savoie 🇫🇷 (@Prefet73) February 22, 2024

Si vous devez rejoindre les stations, le reste du week-end sera beaucoup plus calme. La journée de vendredi est classée verte dans le sens des départs comme des arrivées en Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme les journées de dimanche et lundi.

Le conseil départemental de la Savoie estime toutefois que les conditions de déplacement pourraient être perturbées dimanche sur le réseau routier du département entre 12 heures et 15 heures dans le sens des départs vers les stations, et vers 18 heures dans le sens des retours de stations.