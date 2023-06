Trois morts et deux blessés graves en montagne, le PGHM de l'Isère appelle à la prudence

Douze interventions et trois décès… Ce samedi 17 juin a été marqué par des accidents dramatiques en montagne. Les gendarmes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère appellent à la plus grande prudence.

Ce samedi 17 juin, les gendarmes du PGHM de l’Isère sont intervenus à douze reprises dans le département, secourant des dizaines de personnes, dont trois sont décédées.

Deux alpinistes perdent la vie dans le massif des Ecrins

Il est un peu plus de neuf heures quand les secouristes sont appelés par deux touristes hollandais. Ces derniers ont aperçu les corps de deux hommes, au pied d’une falaise, dans le vallon de Bonne Pierre, à Saint-Christophe-en-Oisans.

Les victimes, âgées de 31 et 32 ans, ont dévissé alors qu’elles évoluaient sur la voie Mayer-Dibona, qui passe par le Dôme de Neiges des Ecrins. Les corps des deux hommes ont été extraits par trois secouristes et un médecin du PGHM avant d’être descendus à la Bérarde.

Un base-jumper assiste à la mort de son ami

Toujours ce samedi 17 juin, deux amis ont sauté de la Grande Tête de l’Obiou, dans le Trièves, en base-jump (un sport extrême qui consiste à sauter en parachute depuis une plateforme haute ou encore une falaise). L’un d’entre eux, âgé de 31 ans, n’a pas eu le temps d’ouvrir sa voile et a percuté le sol. La victime, âgée de 31 ans, pratiquait cette discipline depuis sept ans.

Le PGHM appelle à la prudence

Outre ces accidents dramatiques, les gendarmes du PGHM ont secouru d’autres alpinistes, dont deux femmes qui ont, elles aussi, dévissé alors qu’elles évoluaient sur l’aiguille d’Olle. Ces dernières, polytraumatisées, ont été évacuées par les secouristes et transportées à l’hôpital.

Contacté ce dimanche 18 juin, le PGHM appelle à la prudence et conseille aux pratiquants d’être équipés avec un matériel adéquat, et rappelle la présence de névé en haute montagne. Le névé est une accumulation de neige transformée en glace compacte et persiste toute l’année.