Un homme touché par balle près de Grenoble, plusieurs individus tentent de le récupérer à l'hôpital

Un homme de 36 ans a été touché par un tir d'arme à feu sur la commune de Fontaine (Isère), près de Grenoble, ce jeudi 5 septembre au soir. L'auteur a pris la fuite. Plusieurs personnes ont tenté de récupérer la victime dans la nuit alors qu'elle était hospitalisée au CHU Grenoble-Alpes.

Un homme de 36 ans a été blessé par balle, ce jeudi 5 septembre en début de soirée, sur la commune de Fontaine (Isère), près de Grenoble, indique la Direction départementale de la police nationale (DDPN) ce vendredi.

Alors qu'elle stationnait à hauteur de la rue Gabriel Péri, la victime a été approchée, aux environs de 19 heures, par un homme encagoulé. Celui-ci a tiré à trois reprises et a touché l'homme de 36 ans de deux balles au niveau du mollet. Ce dernier a alors tenté de prendre la fuite à pied en direction de l'avenue Jean Jaurès.

L'assaillant a, lui, pris la fuite à bord d'un véhicule utilitaire. Cette voiture a été retrouvée incendiée une vingtaine de minutes plus tard, rue du Docteur Greffier, à Grenoble, près du pont de Catane. Une arme longue et des étuis ont été récupérés et saisis dans le coffre du véhicule.

La victime a, elle, été transportée au CHU Grenoble-Alpes sans que son pronostic vital ne soit engagé. Peu avant 22 heures, le personnel de l'hôpital a demandé l'assistance des forces de l'ordre après que plusieurs individus sont rentrés dans le bâtiment afin de récupérer le blessé par balle, connu des services de police pour avoir été condamné en 2023 pour détention de tabac de contrebande.

Ces derniers ont finalement quitté les lieux à bord d'une Clio 4 et le périmètre a été sécurisé. Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (ex-police judiciaire).

Cette fusillade intervient après un été marqué par des épisodes de violences dans l'agglomération grenobloise. Sous fond de trafic de stupéfiants et de "guerre des gangs", plusieurs individus ont été blessés dans des règlements de compte, ces dernières semaines, et un homme d'une quarantaine d'années avait notamment été tué par balle dans le quartier Teisseire, le 4 août dernier.