Un rassemblement "antiraciste" destiné aux "personnes non blanches" à Grenoble, interdit par le préfet de l’Isère

Le préfet de l’Isère interdit une manifestation décrite comme une "assemblée antiraciste des personnes racisées" par les collectifs organisateurs. Destiné "à toutes les personnes non blanches", le rassemblement est prévu ce samedi 23 septembre à Grenoble, en marge du défilé "contre les violences policières et le racisme".

"À l’initiative de certains collectifs et associations, un appel à une 'assemblée antiraciste' est lancé sur Grenoble, destiné selon le communiqué 'à toutes les personnes non blanches'" indique Louis Laugier, le préfet de l’Isère, qui "condamne que de tels propos, manifestement contraires aux principes d’égalité, soient tenus publiquement".

Ce rassemblement, à l'appel de trois collectifs, est prévu ce samedi 23 septembre à 16h30 à Grenoble, en marge du cortège "contre le racisme systémique et les violences policières" organisée par des associations et syndicats, un peu plus tôt dans l'après-midi.

Face à "l'émoi suscité par un tel appel" et aux "graves risques de troubles à l'ordre public", le préfet a décidé d'interdire tout "attroupement et rassemblement".

Louis Laugier a par ailleurs saisi "l'autorité judiciaire pour manifestation non déclarée, et appel à rassemblement ayant manifestement un caractère discriminatoire".

Une manifestation organisée par trois collectifs

Cet appel à manifester a été lancé par trois collectifs : le Collectif des Femmes Musulmanes, le FUIQP (Front Uni des immigrations et des quartiers populaires) et les FRAP (Féministes racisées anti-patriarcat).

Ces associations ont décidé d’organiser une "assemblée antiraciste des personnes racisées" suite à un conflit survenu lors d’une réunion inter-organisations de préparation du mouvement national contre le racisme systémique et les violences policières prévu également ce samedi à 14h.

"Nous étions enthousiastes à l’idée de former un front unitaire contre le racisme d’état" expliquent les membres de ces collectifs dans un communiqué, "dès le début de cette réunion, nous avons compris très vite, qu’une fois de plus, notre présence ne servait qu’à cautionner leur action antiraciste". Au cœur du conflit, la place des membres des collectifs lors de la manifestation du 23 septembre. "Nous avons demandé à ce que nos collectifs prennent la tête du cortège avec nos banderoles afin de donner une visibilité aux femmes musulmanes, aux jeunes filles harcelées politiquement et médiatiquement depuis la rentrée, aux personnes sans-papier, mal-logées et toutes les personnes racisées subissant au quotidien racisme, islamophobie, sexisme et répression" expliquent les membres.

Nous avons reçu pour toute réponse, une avalanche de propos à la fois méprisante, violente, raciste, sexiste et islamophobe. Collectif des Femmes Musulmanes, le FUIQP et les FRAP via un communiqué.

"De la CGT à la CNT, du PCF au NPA, d’Exctinction rébellion à l’Action Antifasciste, en passant par les syndicats étudiants et les organisation politiques anticapitalistes, antifascistes et révolutionnaires", personne n’a stoppé les propos violents, ni dénoncé les intimidations et donné une réponse claire aux femmes musulmanes" poursuivent les membres des trois collectifs qui disent avoir quitté la réunion.

Contactée, la CGT de l’Isère confirme la tenue de propos racistes lors de la réunion inter-organisations. "Nous ne minimisons absolument pas la situation et nous rejoignons leur lutte contre le racisme systémique et les violences policières" poursuit le syndicat qui affirme condamner les propos dénoncés par le collectif. "Cette manifestation est prévue de longue date et essaie de porter un projet de société plus juste (…) nous ne souhaitons pas que cette situation soit récupérée par les fascistes" conclut le membre de la CGT qui invite les personnes victimes ou qui souhaitent dénoncer le racisme systémique à rejoindre le cortège ce samedi 23 septembre à partir de 14h place Victor Hugo.