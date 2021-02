Isère. Deux ans après l’accident mortel causé par un gendarme ivre, ses collègues mis en examen

Trois gendarmes ont été mis en examen pour "non-obstacle à la commission de délit", ce lundi 15 février. Ils avaient laissé l’un de leur collègue ivre prendre le volant, le 26 février 2019, provoquant un terrible accident, dans lequel un couple de retraités est décédé.



Deux ans après, la mise en examen résonne comme l'aboutissement d’un combat pour les enfants du couple.

L'avocat de la famille, maître Hervé Gerbi, estime qu'une étape vient d'être franchi : "On a pris deux ans de retard, mais aujourd'hui avec ce dossier qui met en cause des gendarmes, nous espérons qu'il y aura valeur d'exemple."

Une mise en examen "valeur d'exemple"





En 2019, les enfants du couple, avaient déposé plainte contre X pour homicides involontaires et non empêchement d'un délit. Ils estimaient que les quatre gendarmes présents dans la voiture lors de l'accident, avaient "leur part de responsabilité pour ne pas avoir empêché le conducteur de prendre son véhicule".

2,54 grammes d'alcool dans le sang



Le militaire âgé de 35 ans, n’était pas en service au moment des faits. Avec ses collègues, ils avaient passé l’après-midi dans un bar-restaurant de Villefontaine. Vers 19 heures, il décide de prendre le volant de sa puissante Hyundai i30 de 275 chevaux.

Le gendarme a 2,54 grammes d'alcool dans le sang. Il roule à une vitesse excessive et termine sa course, en percutant l’arrière d’une voiture, à l’arrêt dans les bouchons au niveau d'une bretelle d'insertion d'une 2x2 voies, sur la route départementale 1006 en direction de l'Isle-d'Abeau.



À l’intérieur de ce véhicule, Geneviève et Florencio Duron, âgés de 69 et 71 ans, originaires de Rochetoirin, entre Bourgoin-Jallieu et l'Ile d'Abeau (Isère). « La voiture de mes parents a été pulvérisée », précise leur fils, au journal Le Parisien. L’accident provoque la mort du couple de retraités.

48 heures après, le gendarme chauffard est jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu.

Loïc D., avait été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois ferme. Le 17 septembre, le trentenaire avait obtenu son placement en liberté conditionnelle sous un bracelet électronique, indiquait alors France Bleu Isère.