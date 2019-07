Isère. Vaste opération de secours pour un spéléologue coincé dans le gouffre Berger

Une vaste opération de secours a débuté tôt ce jeudi 25 juillet pour retrouver un spéléologue entré dans le gouffre Berger et qui n'en est pas ressorti.



L'alerte a été donnée peu avant 1h du matin et le "plan secours spéléo" déclenché dans la foulée par les autorités préfectorales.



L’intéressé, âgé de 21 ans, est entré dans le gouffre mardi matin avec d'autres spéléologues.



Il aurait divergé du groupe à 500 mètres de profondeur, reprenant le chemin de la redescente peut-être pour rejoindre un second groupe . Il a été vu pour la dernière fois vers 15h30.



"Toutes les hypothèses sont envisagées et nous nous préparons à ce que l'opération s'inscrive dans la durée" explique le Sous-Préfet de l'Isère, Charles Barbier, joint par téléphone

Une soixantaine de secouristes engagés

Les services de recherche et de secours sont actuellement fortement mobilisés sur place.



Le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), le Spéléo Secours Isère ainsi que trois participants à la rencontre internationale Spéléo Secours se déroulant sur place sont engagés dans les opérations.



Des renforts spéléos pourraient arrivés de l’Isère mais également d’autres départements (Rhône, Côte d’Or et Jura notamment).



"Nous attendons, en début d'après-midi, le retour d'une première équipe partie effectuer une reconnaissance des lieux" précise également la Préfectue.



Le réseau du gouffre Berger, alias réseau Berger - Fromagère, situé sur le territoire de la commune française d'Engins en Isère est un ensemble de cavités karstiques renommé dans le milieu spéléologique.