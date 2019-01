LOTO. Isère : il gagne 11 millions d'euros au Jackpot du nouvel an et offre une tablette de beurre à sa fille

On savait que la chance avait souri à un joueur en Isère, le 31 décembre dernier, mais on ignorait qui était l'heureux gagnant. On sait maintenant qu'il s'agit d'un jeune retraité de Tignieu-Jameyzieu. C'est avec humour que lui et sa femme ont annoncé leur gain à leur fille.11 millions d'euros ! C'est la somme que cet Isérois a remporté au Jackpot du Nouvel an. Selon la Française des Jeux (FDJ), le ticket gagnant avait été validé dans le centre commercial Leclerc, rue des Ardennes à Tignieu-Jameyzieu. Il s'agit du 2e plus gros gain du Loto dans le département. On en sait un peu plus donc aujourd'hui sur l'heureux gagnant : il s'agit d'un homme, tout juste retraité, qui coche des grilles de loto depuis 43 ans. Selon la FDJ, il n'avait jamais remporté de gain "significatif" avant celui-ci.Le jour où il appris qu'il avait gagné, il a téléphoné à son épouse qui était sur la route du travail. Cette dernière est restée "sans voix" et n'a même pas "eu le réflexe de faire demi-tour". Elle a ensuite travaillé toute la journée, comme si sa vie n'allait pas changer.C'est avec humour que le couple a ensuite choisi d'annoncer la bonne nouvelle à leur fille. Cette dernière leur répétait souvent que gagner au loto leur permettrait de mettre "du beurre dans les épinards". C'est donc avec une tablette de beurre qu'ils lui ont appris leur gain.Avec cette somme, le couple, qui souhaite garder l'anonymat, projette d'aider ses enfants, d'acheter une voiture ou encore de voyager, notamment à la Réunion.