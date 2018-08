DIRECT. Maëlys : plusieurs centaines de personnes à Pont-de-Beauvoisin pour la marche blanche en hommage à la fillette

Voilà les dernières informations

Une marche blanche est organisée ce lundi 27 août 2018 à Pont-de-Beauvoisin, dans le département de l'Isère pour rendre hommage à la petite Maëlys. La fillette a été enlevée, avant d'être tuée, il y a tout juste 1 an, alors qu'elle participait à une fête de mariage.L'appel à étéil y a quelques jours par la maman de Maëlys, Jennifer Cleyet Marrel.La marche a débuté à 15 heures du "parking des bus du Lycée", jusqu'à la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin. C'est là que se déroulait le mariage au cours duquel la fillette a été vue pour la dernière fois.Un lâcher de ballons doit conclure la marche blanche.L'une de nos équipes est présente sur place.en provenance de Pont-de-Beauvoisin.: à l'arrivée de la marche blanche, les participants ont lâché leurs ballons. Plusieurs centaines de ballons se sont élevés dans le ciel de Pont-de-Beauvoisin.le cortège poursuit son chemin en direction de la salle polyvalente.la maman de Maëlys a appelé les participants à apporter "des ballons blancs" symbole de l'innocence de la petite fille "à qui on a ôté la vie".plusieurs centaines de personnes sont présentes pour la marche blanche. Le cortège est silencieux. En tête, derrière une banderole, la famille et les amis de Maëlys.ballons blancs, pancartes, les participants sont prêts pour la marche blanche qui va démarrer à 15 heures. Ils vont partir du lycée de la ville pour rejoindre la salle polyvalente où a été enlevée Maëlys il y a 1 an.les familles de plusieurs disparus sont présentes. Parmi elles Dalila Boutvillain, soeur de Malik, disparu à Echirolles et Adeline Morin, soeur de Jean-Christophe Morin, l'un des 2 disparus du Fort de Tamié en Savoie. Très émue ce lundi, Adeline Morin estime que c'est "grâce" à l'affaire Maëlys que la disparition de son frère est enfin prise au sérieux.les parents de Maëlys sont arrivés. Ils ne souhaitent pas s'exprimer.les organisateurs distribuent des ballons blancs aux participants.à 40 minutes du départ de la marche blanche, les participants continuent à arriver. Ils sont déjà nombreux.les organisateurs tracent à la bombe de peinture des lignes sur la route. A l'issue de la marche blanche, les participants se placeront entre ces lignes pour former sur la route des lettres géantes. Ces lettres formeront le prénom "MAELYS" en hommage à la fillette.plusieurs dizaines de participants à la marche blanche comment à arriver à Pont-de-Beauvoisin pour la marche blanche.A la mi-journée, seuls les journalistes étaient déjà présents devant la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin.A Pont-de-Beauvoisin, les habitants se préparent à rendre hommage à Maëlys.Il y a quelques heures, Jennifer Cleyet Marrel rendait hommage à sa fille sur Facebook. Elle regrette notamment que Maëlys, fan de football, n'ait pas pu "voir la France devenir championne du monde, tu aurais adoré ma petite footballeuse préférée" écrit-elle.