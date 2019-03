Ski. Deux médailles d'argent pour les Français aux Championnats du Monde de Ski Sport Adapté

C'est l'image que l'on retiendra des français pour ces mondiaux 2019. Des applaudissements et des podiums. Le relais Nordique de ce samedi matin confirme la bonne santé des tricolores avec de l'argent chez les Hommes pour Yann Guebet, Aaron Portner et Gaël salomon.Même réussite pour le relais féminin avec la seconde place de Manon Petitnicolas et Léa Tiroux.Beaucoup d'efforts qui ont payé : triplé français jeudi dernier au slalom de ski alpin dès le début de ces mondiaux puis les médailles d'or et d'argent de ce samedi en nordique : la bonne forme tricolore n'est plus à démontrer. Un bel exploit pour ces amateurs qui talonnent les professionnels russes.Exploit également pour les organisateurs qui après le forfait suédois en décembre n'ont disposé que de deux mois pour réussir ce rendez-vous "primordial" à plus d'un titre.Le dernier rendez-vous de ces mondiaux aura lieu ce dimanche 10 mars avec la célèbre Mass start, un parcours de 15 km pour les hommes et 10 km pour les femmes.