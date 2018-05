La justice annule le budget 2016 du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes

Manque d'information avant le vote





Les droits de l'opposition non respectés

"Une violation massive du droit" pour les verts



La région relativise...

Le tribunal administratif de Lyon a décidé, ce mardi 22 mai,dirigée par Laurent Wauquiez, pourLa décision de justice n'auraMais elle constitue un revers pour le président des Républicains. Laurent Wauquiez estenvers l'assemblée régionale.Le tribunal juge que cette délibération ne satisfait pas aux exigences du code général des collectivités territoriales. Il estime que "l'information délivrée aux membres du conseil régional pour le vote du budget (...) n’a pas été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions."Le président et son vice-président n’ont pas apporté de précisions sur la répartition prévue et la nature des dépenses envisagées, éléments que le tribunal estime indispensables au vote. C'est le groupe RCES (Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire) qui avait intenté un recours, pour "excès de pouvoir", suite à l'adoption de ce budget. Lors de l'assemblée plénière des 14 et 15 avril 2016, une partie de l'opposition avait quitté l'hémicycle pour protester contre "un manque d'informations permettant de procéder au vote".Ils réclamaient d'avantage de détails sur la répartition des sommes en jeu, ce qu'ils n'ont pas obtenu. Le président Wauquiez avait par ailleurs pris la décision de ne pas examiner les 77 amendements portés par les membres de l'opposition qui avaient quitté l'hémicycle.La requérante principale était Myriam Laïdouni Denis, une élue iséroise. Elle avait déposé son recours en juin 2016 pour le groupe RCES. Pour elle, si cette décision de justice n'aura pas d'incidence budgétaire, elle revêt néanmoins"L'assemblée doit pouvoir débattre en connaissance de cause, sinon elle n'est là que pour faire de la figuration. Laurent Wauquiez a bafoué le droit de l'assemblée délibérante, c'est une violation massive du droit des élus", réagit-elle. "A travers nous, c'est le droit des citoyens qui est bafoué", ajoute l'élue.

Sur ce dossier, Laurent Wauquiez n'a pas souhaité réagir. C'est son vice-président délégué aux finances, Etienne Blanc, qui prend la parole : "le budget est annulé parce que, sur 33 questions adressées tardivement par le groupe RCES, nous n'avons pas assez précisément répondu à une seule", explique-t-il. Il rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un tribunal annule un budget, en visant Gérard Collomb : en effet, en 2002, une décision similaire du tribunal administratif de Lyon avait été prise contre la gestion de Gérard Collomb. La justice avait retoqué le budget du Grand Lyon, pour les mêmes motifs : un défaut d'information.







...Et ne fait pas appel



Sur le manque d'information pointé par le tribunal, Etienne Blanc évoque une situation qui ne permettait pas de donner des précisions au moment du vote du budget : "quand on met au vote l'autorisation de programme pour le projet de Roybon, on ne sait pas encore nous même à quoi on va affecter les 4.7 millions. C'est comme quand on lance un programme pour un lycée, on mobilise une enveloppe, mais on ne sait pas encore précisément ce qu'elle va financer". En conséquence, la région ne fera pas appel de la décision, estimant qu'une telle procédure serait inutile, le budget ayant déjà été exécuté. Et Etienne Blanc de minimiser : "cette affaire ne concerne qu'un millième du budget".







"Un déni de démocratie" pour le groupe S&D



D'autres poursuites en cours