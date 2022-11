Fillette enlevée par ses parents à Saint-Etienne : le bébé retrouvé à Barcelone

Le bébé âgé de 6 mois, né grand prématuré à Saint-Etienne et toujours sous respirateur, a disparu de l'hôpital vendredi, enlevé par ses parents qui n'avaient plus la garde. Après un week-end d'enquête, l'enfant a été retrouvé en Espagne, à Barcelone.

L'enquête a vite abouti. Et pour cause, dès samedi, "nous savions que l'enfant était en Espagne" a confié le procureur adjoint de Saint-Etienne, André Merle au journal Le Progrès. Et il précise : " nous avons la plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel l'enfant était transporté et le numéro de téléphone portable de ses parents. Le téléphone a rapidement borné. De Lyon à Bordeaux et jusqu'en Espagne, ils les ont suivis en tentant une interception à la frontière qui a échoué. En revanche le conducteur du véhicule est revenu en France et a pu être arrêté, il s'agit de l'homme placé en garde à vue samedi 26 novembre à Saint-Etienne.

La veille il aidait le couple suspecté de l'enlèvement. Les parents et l'enfant sont encore en Espagne ce lundi. Le bébé a pu recevoir les soins nécessaires à l'hôpital de Barcelone. Le parquet devra décider ou non de poursuivre les parents dans les jours qui viennent.

Une enfant confiée à l'Aide sociale à l'enfance

La fillette a été confiée à l'aide sociale à l'enfance il y a plusieurs mois. Vendredi, d'autres membres de l'entourage des parents avaient été aussi entendus, dont certains sous le régime de la garde à vue, puis remis en liberté.

La fillette, présentée comme une grande prématurée, était en soin sous respirateur lorsqu'elle a été enlevée, vendredi en fin d'après-midi, au service pédiatrie de l'Hôpital Nord de Saint-Etienne par ses parents d'origine étrangère, qui ont trompé la vigilance du personnel de l'établissement, selon la même source. "Cette fillette fait l'objet d'un placement provisoire d'un juge des enfants auprès de l'Aide sociale à l'enfance du fait de carences éducatives repérées dans sa famille", a-t-on encore expliqué, ajoutant que l'ASE l'a elle-même confiée à l'hôpital eu égard son état de santé.