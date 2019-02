Saint-Martin-la-Plaine (Loire) : une hyène fugueuse est rentrée au bercail

Ce dimanche 24 février, une hyène du parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, s'est échappée de son enclos. La hyène a réussi à sortir après avoir mordillé un grillage. Plus de peur que de mal, l'animal a été retrouvé au bout d'une heure.Elle a été récupérée et a réintégré un espace sécurisé.Les services de la préfecture et le commissariat avaient été immédiatement prévenus par le parc. La municipalité de Rive-de-Gier avait appelé les promeneurs à la vigilance. Durant l'opération, le zoo n'a pas fermé.Ce n'est pas la première fois qu'un des pensionnaires de ce parc zoologique prend la poudre d'escampette. En mai dernier, un marsupial avait réussi à s'enfuir après un acte de vandalisme . Il avait été retrouvé dans le département du Rhône, à Chaussan, sept semaines plus tard