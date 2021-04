Météore : une "mystérieuse" boule colorée et lumineuse a traversé le ciel de Lyon et animé les réseaux sociaux

Vous l'avez vue ? Vous faites donc partie de milliers de témoins ayant peut-être espéré avoir aperçu des extra-terrestres nous rendre visite. En fait... probablement pas. Cet objet lumineux non-identifié est, selon toute vraisemblance, tout simplement un météore.

Quoi qu'il en soit, l'objet vlant, très lumineux, a pu être observé de multiples endroits, même au Lioran en Auvergne

Un phénomène relativement fréquent, en réalité. Pas de quoi affoler les personnes qui redoutent (ou espèrent) l'arrivée de petits hommes verts. Même si la presse s'empare forcément de ce petit phénomène visuel. Récemment, "The Sun" a publié une vidéo relatant le même type d'événement dans le ciel de la Floride.

Le 22 avril dernier, un météorologue américain, Drew Anderson, montrait déjà ce type de météore sur les réseaux sociaux. Il avait été aperçu dans le ciel de Washington.

Now that's a meteor!



Space rock dust and debris agitates the air and makes it glow--the rock's not on fire as it falls.



Louis Gold dash cam caught the meteor in Bucks County near Washington Crossing on I-295. pic.twitter.com/KqVvv0zIKV