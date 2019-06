Canicule : 40,9°C à Clermont-Ferrand et d'autres records de chaleur battus dans le Puy-de-Dôme et l'Allier

🌡️La #température maximale de la journée n'est pas encore atteinte, et pourtant, les #records de températures tous mois confondus sont déjà détrônés dans de nombreux endroits. #canicule #chaleur pic.twitter.com/DmbtvA56Fz — Météo-France (@meteofrance) 26 juin 2019

Plus de 40°C dans plusieurs villes d'Auvergne

La canicule continue de sévir. Il a fait très chaud, mercredi 26 juin, en Auvergne. Le mercure a dépassé les 40°C dans plusieurs villes du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Les deux autres départements, le Cantal et la Haute-Loire, au plus fort de la journée sont restés à 39°C. Dans un tweet, Météo France indique : "Les records de températures tous mois confondus sont déjà détrônés dans de nombreux endroits".Météo France indique également : "Il n'avait jamais fait aussi chaud à l'échelle du pays en juin que cet après-midi ! Moyennée sur toute la France, la température maximale a atteint aujourd'hui 34,9°C, battant le précédent record de 34,3°C datant du 30 juin 1952"."La ville la plus chaude d’Auvergne aujourd’hui est Clermont-Ferrand" explique un prévisionniste. Le mercure est grimpé à 40,9°C. Une température exceptionnelle pour la capitale auvergnate qui bat ainsi son record. Il était établit à 40,7°C depuis le 31 juillet 1983.Autre record battu dans le Puy-de-Dôme, à Super Besse avec 33,7°C à 1287 mètres d’altitude. Une température supérieure à celle du record précédent : 32°C noté le 31 juillet 1983. Dans l’Allier, c’est la petite communes de Charmes qui bat largement son précédent record. Il était à 39,9°C depuis le 12 août 2013. Il est désormais fixé à 40,5°C. Dans ce département, avec la chaleur, les sapeurs-pompiers ont totalisé 120 interventions alors que d'ordinaire ils sont à 80.D’autres villes ont quant à elles égalé leur record de chaleur. C’est le cas de la ville d’Issoire avec 40,3°C comme le 7 juillet 2015.La liste de records battus va s'étoffer au fil des jours. La vague de chaleur se poursuit et va encore s’intensifier jeudi et vendredi.