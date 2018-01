Insolite : un train Paris – Clermont percute deux fois des sangliers

Près de trois heures de retard et un changement de train. Lorsque les voyageurs de la ligne Paris – Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) sont montés dans leur train à 16h01, ils ne s'attendaient pas à ces complications. Et pour cause, c'est un "événement exceptionnel", selon les mots de la communication de la SNCF, qui a eu lieu vendredi 12 janvier au soir.



En effet, le train a percuté deux fois des sangliers sur son trajet. Les deux fois sur moins de 10 km de distance, après Nevers, dans la Nièvre. Une première fois vers Saincaize-Meauce et la seconde fois, près de Saint-Pierre-le-Moûtier.



La SNCF explique ce retard par les nécessaires vérifications à faire après ces chocs. Ils peuvent en effet lourdement endommager le dessous des locomotives et les voies ferrées. Après le deuxième choc, par crainte d'une mauvaise résistance de la locomotive, la compagnie a décidé que les voyageurs devaient changer de train et prendre le suivant, accentuant leur retard. Il a été de trois heures au total.