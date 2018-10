Puy-de-Dôme : un cerf abattu après avoir trouvé refuge dans le jardin d'un particulier

Abattu pour éviter les accidents

C'était un intrus de taille : un cerf adulte a trouvé refuge plusieurs heures, dimanche 7 octobre, dans le jardin d'une maison de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). Les gendarmes, qui confirment une information de nos confrères de La Montagne , ont été appelés vers 11h15 pour tenter de déloger l'animal.La mission n'est malheureusement pas du ressort des gendarmes de Pont-du-Château, qui contactent alors l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et le lieutenant de louveterie de garde, un agent public chargé de la gestion des animaux nuisibles.Ces derniers prennent la décision d'abattre l'animal massif, afin de prévenir d'éventuels dégradations et risques pour la personne. L'animal est tué par arme à feu vers 13h30. Malgré la dégradation de plusieurs véhicules avant de pénétrer dans la propriété, le propriétaire avait tenté de négocier pour épargner la bête.Selon les forces de l'ordre, celle-ci devait fuir une menace pour se retrouver en plein quartier pavillonnaire. Elles ajoutent que ce genre d'intervention est exceptionnel dans la région.