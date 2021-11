Neige sur l'A89 en Auvergne: les automobilistes bloqués publient photos et vidéos originales

L'autoroute A 89, à hauteur de Thiers dans le Puy-de-Dôme, est restée fermée dans la nuit de dimanche à lundi 29 novembre. Avant d'être dirigés vers des centres d'accueil, les automobilistes bloqués par la neige ont réalisé des photos et des vidéos.

En raison de la neige, près de 200 personnes ont été hébergées, dans la nuit du dimanche au lundi 29 novembre, après la fermeture de l'autoroute A89 à hauteur de Thiers dans le Puy-de-Dôme.

La circulation a été coupée, dans les deux sens, dimanche peu après 18 heures. Sur twitter, Vinci Autoroutes a indiqué : "L’intensité des chutes de neige et le manque d’équipement de certains véhicules ont provoqué une perturbation majeure du trafic. Vinci Autoroutes et les forces de l’ordre mettent tout en œuvre pour permettre le passage des déneigeuses et rétablir la circulation".

L'intensité des chutes de neige et le manque d'équipement de certains véhicules ont provoqué une perturbation majeure du trafic sur @A89Trafic. #VINCIAutoroutes et les forces de l'ordre mettent tout en œuvre pour permettre le passage des déneigeuses et rétablir la circulation. pic.twitter.com/WOPOelyntU — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 28, 2021

Les équipes sont intervenues pour dégager les véhicules et les poids-lourds. Nombreux étaient en travers de la route.

Les bénévoles de la Croix Rouge au secours des automobilistes bloqués

Plus de 20 kilomètres de bouchon ont été constatés et plus de 600 véhicules ont été bloqués. Le temps des opérations d'évacuation, des bénévoles de la Croix-Rouge ont été dépêchés sur place afin de distribuer de l'eau et de la nourriture.

Les équipes #VINCIAutoroutes et celles de @CRF_puydedome distribuent de l'eau et de la nourriture aux occupants des véhicules bloqués sur @A89Trafic entre Thiers et la bifurcation entre les autoroutes #A89 et #A72. Nous restons mobilisés pour rétablir la circulation. pic.twitter.com/HrOFDt9IrK — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 28, 2021

Des lieux d'accueil ont également été ouverts aux 200 personnes coincées dans la neige. Environ 150 personnes ont été hébergées dans la salle des fêtes de la commune des Salles. Les 50 personnes restantes ont été prises en charge dans celle de Noirétable, dans le nord-ouest de la Loire. La préfecture du Puy-de-Dôme a précisé "qu'aucun passager n'a passé la nuit à l'arrêt" sur cet axe.

La portion de l'A89 concernée a ensuite été fermée dans la nuit, avant de rouvrir ce lundi matin aux alentours de six heures. Dans un communiqué de presse, Vinci Autoroutes indique : "Les conditions météorologiques se sont améliorées dans le Puy-de-Dôme. Conformément aux décisions préfectorales et suite au déneigement des voies, l'autoroute A89 a pu rouvrir à l'ensemble des véhicules".

L’autoroute @A89Trafic est rouverte dans les deux sens de circulation. Néanmoins, une vigilance météo orange neige et verglas est toujours active. Redoublez de vigilance et informez-vous avant de prendre la route. Ecoutez @Radio1077. https://t.co/44tmFJmG8w — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 29, 2021

Le département du Puy-de-Dôme est toujours classé, ce lundi 29 novembre, en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France.

Un clip et des photos pour occuper le temps

Avant de trouver refuge, les automobilistes ont occupé leur temps en faisant des photos et en réalisant des vidéos. Parmi eux, une de nos consœurs de France Télévision Marie Noëlle Missud. Sur Twitter, elle a posté une vidéo originale en écrivant : "Quand des artistes poitevins sont coincés sur l’autoroute A89 et bien ils créent un top clip. Enorme !".

Un petit groupe de cinq poitevins, à l'arrêt dans le Puy-de-Dôme, interprète une chanson alors qu’ils sont bloqués sur l’autoroute. Ils improvisent un clip dans leur camionnette. Leur morceau s'intule : Tempête de neige. Les paroles : "Tempête de neige. Tempête de joie. Dans le camion on est bloqué … on est coincé. Sur l’autoroute il a neigé. On va finir congelé comme des couillons…".

Quand le pianiste de @MargheOfficiel reste coincé sur l autoroute #A89, avec d'autres artistes, eh bien ils créent 😀 @TheVoice_TF1https://t.co/XJXDBc4prD — Marie-Noëlle Missud (@F3mnmissud) November 28, 2021

Une vidéo qui fait le buzz, qui multiplie les vues. Elle est même reprise et diffusé à la télévision par des chaînes d’information en continu.

Pas loin d'eux, d'autres automibilistes sont descendus de leur véhicule pour prendre des photos. On peut notamment lire : " Enzo, Ludo, Aurélie, Régis et Thomas, voisins de voitures et naufragés de l'A89, toujours bloqués à 22 H 30. On n'a pas le choix, il faut prendre la situation avec humour. On pense à ceux qui ont des enfants et sont bloqués depuis des heures."

Enzo, Ludo, Aurélie, Régis et Thomas, voisins de voitures et naufragés de l'#A89, toujours bloquée à 22 H 30. "On n'a pas le choix, il faut prendre la situation avec humour. On pense à ceux qui ont des enfants et sont bloqués depuis des heures." pic.twitter.com/Ysv7Yk4ymD — Fanny Guiné (@FannyGuine) November 28, 2021

Une automobiliste écrit : "Des centaines de véhicules bloqués depuis 20h-21h. 10 à 15 cm de neige et pas de déneigeuse en vue... Des camions en travers de l’autoroute. Bref, le bazar. Exemple ici à Noirétable dans la Loire photos envoyées par un automobiliste coincé".

#neige #autoroute #A89 des centaines de véhicules bloqués depuis 20h-21h. 10 à 15 cm de neige et pas de déneigeuse en vue... Des camions en travers de l’autoroute. Bref, le bazar. Exemple ici à Noirétable dans la #Loire photos envoyées par un automobiliste coincé pic.twitter.com/h9kfbWJsZ3 — Cécile Descubes (@CecileDescubes) October 29, 2018

Une autre écrit : "Toujours bloqués sur l’A89 près de Thiers entre Lyon et Clermont-Ferrand. Situation surréaliste : les gens marchent, promènent leur chien et font pipi en toute discrétion. Pendant que certains font de l'humour : "Bon les gas, on fait une fête?!!!!"

Toujours bloqués sur l’#A89 près de Thiers entre Lyon et Clermont-Ferrand. Situation surréaliste : les gens marchent, promènent leur chien et font pipi en toute discrétion. #neige #autoroute pic.twitter.com/TdHk8iWWo7 — Catherine Lopes (@lacatch) November 28, 2021