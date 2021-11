VIDÉO. Coincés sur l'autoroute par la neige, ces poitevins réalisent un clip insolite

Un groupe de Poitevins est resté bloqué hier sur l'A89, ils ont mis ce temps à profit pour réaliser un clip qui cartonne déjà sur le web.

Qui dit premières neiges dit… premiers chants de Noël. Et celui-ci pourrait tout à fait devenir le tube de l’hiver.

Coincés par les soudaines chutes de neige sur l’autoroute dans la région de Clermont-Ferrand, un groupe de cinq amis poitevins a créé de toutes pièces une chanson pour raconter leurs mésaventures. Durant les deux minutes et quarante secondes que dure le clip, les joyeux lurons partagent leur nuit, coincés dans un camion sous la neige.

La recette du tube ? Une instru lancinante, un refrain entêtant : “dans le camion on est bloqués / tempête de neige / sur l’autoroute il a neigé / tempête de joie”, et quelques punchlines mémorables : “les manouches qui se frittent / et pour pisser je trouve plus ma b*te”.

20.000 vues en 24 heures

Sur YouTube, de nombreux internautes partagent ce clip qui cumule déjà plus de 20.000 vues en moins de 24h. Certains étaient présents sur la même autoroute et ont reconnus les chanteurs du jour.

David Henry, l'un des réalisateurs du groupe nous confie être très surpris par le succès rencontré par ce clip : "j'ai été réveillé ce matin par les notifications... des amis à moi à Paris m'appelaient car ils avaient entendu le clip sur RTL".

Un tel succès que le clip a même été repris dans l’émission d’information matinale sur la chaîne LCI. Transformer un moment pénible et contraint en une production créatrice, ne serait-ce pas l’essence des plus grands artistes…?