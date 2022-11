Accident de trottinette : quatre mois de prison avec sursis pour avoir renversé une vieille dame devenue tétraplégique

Le chef d'entreprise à trottinette qui a renversé un dame de 96 ans en plein centre-ville de Lyon, place Bellecour, en juin 2021, écope de quatre mois de prison avec sursis.

Le jugement a été prononcé ce lundi 28 novembre 2022 et était très attendu par la famille de la victime, aujourd'hui décédée. En juin 2021, une femme de 96 ans encore alerte est percutée par une trottinette électrique dans le secteur de la place Bellecour, à Lyon. Après l'accident la nonagénaire est tétraplégique et ne sera plus autonome. Sa vie, malgré son grand âge, est bouleversée. Elle est décédée en novembre 2022, juste après le procès qui s'est tenu fin octobre.

Interdiction de conduire tout véhicule pendant 6 mois

Ce lundi 28 novembre 2022, le tribunal de Lyon a donc suivi les réquisitions du parquet et a condamné le chef d'entreprise qui conduisait l'engin à quatre mois de prison avec sursis. Une peine assortie d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant six mois.

De ce procès, Manou, la victime, n'attendait pas d'empocher de l'argent, elle souhaitait surtout que "cela serve à quelque chose".