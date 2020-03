Coronavirus: dispositifs d'alerte en pharmacies ou centres commerciaux pour lutter contre les violences conjugales

Cette hausse des violences conjugales était inévitable (Me Isabelle Steyer)

Il ne faut pas oublier les enfants victime de violence. Merci de faire comprendre ce problème. https://t.co/IEvKolgs2v — Isabelle Steyer (@isabelle_steyer) March 24, 2020

Lutte contre les violences conjugales: les pharmacies mobilisées

Qu'en pense-t-on du côté des pharmaciens?

Seules les pharmacies disposant d'un local clos et d'un personnel habilité peuvent pratiquer les vaccinations / © France 3 Rhône-Alpes

Il faudra qu'on soit encore plus attentifs à certains signes. (Véronique Nouri, Pharmacienne)

"Points contacts éphémères" dans les centres commerciaux

Nous déployons la 2ème phase de notre plan d’urgence contre les #violencesconjugales en #confinement 👇🏾



💰 1M€ aux associations



🛌 20 000 nuitées financées pour mettre fin aux cohabitations dangereuses



📍Points d’accompagnement dans 10 à 20 villes



📈 Mission d’évaluation pic.twitter.com/kmcbHFNOM4 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 30, 2020

Piégées dans le huis-clos familial, les victimes de violences conjugales n'ont pas d'échappatoire. Le conjoint violent est toujours présent dans le foyer, ce qui rend bien plus difficile la possibilité d'appeler la police ou de donner l'alerte.Le confinement mis en place depuis le mardi17 mars pour endiguer l'épidémie de coronavirus a eu pour conséquence une augmentation des violences conjugales, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur l'antenne de France 2, la semaine dernière. "En zone gendarmerie", ces violences ont augmenté de "32% en une semaine", a-t-il indiqué. Le gouvernement a sollicité les pharmaciens pour être des relais des personnes battues, et donner l'alerte.Une hausse des violences conjugales était non seulement prévisible, selon Me Isabelle Steyer, avocate parisienne spécialisée dans la défense de victimes de violences conjugales, mais "cette hausse des violences conjugales était inévitable"."Avec le confinement, les violences au sein du foyer sont exacerbées, tout peut devenir source de violences, les hommes violents sont de plus en plus irritables," explique l'avocate, "et les violences jusque-là psychologiques peuvent également devenir physiques". Evoquant la récente tragédie de Tremblay-en-France , elle ajoute: "il ne faut pas oublier que les enfants sont aussi concernés."Pour permettre aux femmes victimes de violences conjugales d'appeler à l'aide, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a expliqué qu'avec l'il avait été décidé de mettre en place un dispositif au sein des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre.Par exemple "dans la pharmacie, au moment où la femme qui peut être battue, se rend sans son mari" pour aller chercher des médicaments,il faut qu'elle "puisse donner l'alerte", a-t-il expliqué.Dans l'hypothèse où son mari serait avec elle, le ministre de l'Intérieur a évoqué la possibilité que celle-ci utiliseL'utilisation d'un code est un système déjà mis en place en Espagne.Des consignes seront données pour que les forces de l'ordre puissent "intervenir en urgence", a-t-il dit, en assurant que la lutte contre les violences conjugales était "une priorité".C'est Me Isabelle Steyer qui avait avancé l'idée d'un relais en pharmacies. Aujourd'hui, elle précise qu'une "méthodologie" est indispensable. "L'idée est bonne mais on doit aussi mettre en place un protocole d'action," explique-t-elle. Il faut savoir "qui écoute" ces femmes victimes de violences conjugales et ce qui se passe ensuite". Autre possibilité selon elle : "pourquoi pas un relais clairement identifié au sein des équipes de policiers chargés d'effectuer les contrôles des mesures de confinement?"A Lyon, Véronique Nouri est responsable d'une officine de quartier, à Saint-Pierre de Vaise, dans le 9e arrondissement. Elle est également Présidente du Syndicat des Pharmaciens du Rhône. Pour cette professionnelle de santé, il s'agit d'une bonne idée. "Je suis contente que l'on fasse appel à nous et que l'on reconnaisse notre rôle de professionnel". Avec près de 21 000 officines en France, ouvertes sans rendez-vous et presque tous les jours, le maillage territorial est conséquent. "Mais aujourd'hui nous n'avons pas encore les modalités complètes de ce dispositif d'alerte," précise-t-elle.Et si le conjoint violent est présent ? "Si on a des doutes, on trouvera un moyen de s'isoler, de se mettre à part dans un espace de confidentialité, tout en respectant les mesures barrière de rigueur," et d'ajouterL'idée de faire appel aux pharmaciens pour permettre aux femmes battues de donner l'alerte n'intervient qu'après deux semaines de confinement, le dispositif n'intervient-il pas un peu tardivement ? "Il fallait multiplier les possibilités de prévenir les autorités, il fallait faire quelque chose face aux violences conjugales qui touchent les femmes et aussi des hommes," répond la Présidente du Syndicat des Pharmaciens du Rhône , "c'est peut-être un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour agir! Et en tant que professionnels de santé, on sera là !"Parallèlement à l'annonce du dispositif déployé dans les pharmacies, la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a annoncé samedi 28 mars l'installation de "points d'accompagnement éphémères" dans des centres commerciaux pour accueillir les victimes de violences conjugales, dont la prise en charge est rendue compliquée. "Comme il est plus difficile de se déplacer, nous faisons en sorte que les dispositifs d'accompagnement aillent aux femmes", a expliqué Marlène Schiappa dans un entretien au Parisien (article payant).seront installés dans des locaux "permettant la confidentialité mais assez vastes pour accueillir les femmes en respectant les mesures barrières", a-t-elle détaillé. Après la région parisienne, le dispositif devrait être déployé à Dijon, Rennes, Lyon... "Là où il y a un hypermarché ouvert", ajoute-t-elle, affirmant viser "une vingtaine de points dans les prochaines semaines". "En allant faire les courses, ces femmes trouveront une oreille attentive et un accès à leurs droits d'une manière innovante et efficace", estime la Secrétaire d'Etat.Dans ce cadre là aussi, même si l'idée est bonne, la question de la "méthodologie" est soulevée par Me Steyer : "Qui écoute ces femmes, dans quelles conditions et que fait-on ensuite de ces témoignages?"Parallèlement, Marlène Schiappa annonce un "fonds spécial financé par l'État d'un million d'euros pour aider les associations de terrain à s'adapter à la période". Elle promet également de financer "jusqu'à 20.000 nuitées d'hôtel pour que les femmes puissent fuir l'homme violent".Ces récentes dispositions annoncées par Marlène Schiappa sont-elles suffisantes ? Pour Me Isabelle Steyer, "20 000 nuitées, ce n'est pas suffisant mais c'est un premier pas." La solution serait de permettre à ces femmes et à leurs enfants - "car elles ne doivent pas fuir le foyer sans leurs enfants" - d'avoir accès à des appartements ou des studios, pour y être confinées en toute sécurité.Marlène Schiappa a avancé le chiffre de deux féminicides depuis le début du confinement, le 17 mars. "Le confinement est une épreuve collective qui vient percuter l'histoire familiale et personnelle de chaque personne, la situation peut dégénérer à tout moment quand on vit avec une personne violente", rappelle-t-elle, inquiète que "les femmes se disent qu'elles doivent subir pendant le confinement". "Non ! Les dispositifs de l'Etat ne sont pas mis sur pause, ils sont même renforcés", assure-t-elle. Par ailleurs la secrétaire d'État a indiqué que "les juridictions pour les violences conjugales" avaient été laissées ouvertes.