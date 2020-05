Coronavirus : un pont aérien de Lyon vers l'Afrique pour poursuivre l'action humanitaire

Un 1er avion chargé d'aide humanitaire devait décoller ce vendredi 8 mai, au départ de Lyon et à destination de Bangui, en République centrafricaine, pour y acheminer personnels et matériel à des ONG. En effet, alors que l’épidémie poursuit sa progression dans le monde, les ONG s’inquiètent du manque de matériel qui touche ces pays et redoutent l’arrêt d’activités essentielles aux populations.



Des personnels et du matériel Chargé jeudi soir, l'avion à destination de Bangui devait décoller ce vendredi matin à 5H30, pour acheminer 75 personnels humanitaires, de 12 nationalités différentes, et de 8 tonnes de matériel (médicaments, masques, gants, gel hydroalcoolique, matériel orthopédique pour personnes handicapées...) en Centrafrique. 2 prochains vols auront lieu en début de semaine prochaine, pour livrer à Bangui 32 tonnes de matériel supplémentaires. Une initiative pour aider plusieurs pays d'Afrique à lutter, entre autre, contre la pandémie de Covid-19. L'OMS estime que chaque mois, 100 millions de masques et gants, 25 millions de respirateurs et 2,5 millions de tests de diagnostic seront nécessaires pour permettre aux pays les moins riches de faire face à la pandémie. En Afrique, les ONG estiment que 5 300 000 masques sont nécessaires de toute urgence pour protéger les personnels soignants, les agents de santé communautaire et les travailleurs humanitaires du Covid-19. C’est pour répondre à cette urgence que ce pont aérien humanitaire européen est aujourd’hui mis en œuvre.





Poursuivre l'activité humanitaire En Centrafrique, l'activité a été "complètement bloquée" en pleine pandémie de Covid-19. Ce pont répond "autant à la nécessité de combattre la pandémie de Covid-19 que de prendre en charge et de continuer à augmenter notre réponse sur les crises préexistantes", a abondé Jean-François Riffaud, directeur général d'Action contre la Faim, citant, entre autres, les crises alimentaires, les conflits, l'accès difficile à l'eau et l'hygiène. Selon Manuel Patrouillard, directeur général de Handicap International, "l'enjeu dans les prochains mois est de pouvoir arriver à se déplacer et que les humanitaires soient bien considérés comme faisant partie de la solution". Au total, le Réseau Logistique Humanitaire a identifié 37 destinations à desservir, à partir de données consolidées par les ONG.





Un soutien de l'Union Européenne Ce premier vol est le fruit d'une coopération entre l'Union européenne, le gouvernement français et le Réseau Logistique Humanitaire. Le but : pérenniser et renforcer l'action d'associations sur le terrain, comme Médecins du Monde, Action contre la Faim ou encore Handicap International. Car "le problème avec ce type de crise sanitaire, c'est la comortalité", a souligné Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde. "La fermeture des frontières, le manque de vols, l'impossibilité de déplacer nos staffs, l'impossibilité d'envoyer du matériel... a complètement bloqué l'aide qu'on pouvait apporter à la Centrafrique", a-t-il observé. L'opération, composée d'une série de vols vers plusieurs pays, vise "à montrer notre solidarité européenne, qui va au-delà des frontières de l'Union", a déclaré Janez Lenarcic, commissaire européen à la gestion des crises, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry.