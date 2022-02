Guerre en Ukraine. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens

La ville de Lyon se prépare "à accueillir des réfugiés ukrainiens ou des pays voisins" en identifiant des lieux et en étudiant les modalités d'accueil, a déclaré Gregory Doucet, maire écologiste de Lyon.

"Bien évidemment, tout ça se fait en coordination avec les autorités nationales, concrètement ici on travaille avec la préfecture pour identifier des lieux mais aussi des modalités d'accueil", a déclaré, sur la radio France Info, Grégory Doucet, en rappelant que sa ville avait déjà accueilli des réfugiés afghans au moment du retrait des troupes américaines, en septembre dernier.

Les premiers réfugiés commencent à affluer

Environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays, cible depuis jeudi 24 février au matin d'une vaste offensive militaire russe, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.



Les premiers réfugiés ont commencé à affluer dans les pays voisins de l'Ukraine, en Hongrie et en Pologne. L'Union européenne met en oeuvre des "plans d'urgence" avec tous les États membres "qui se trouvent en première ligne" pour accueillir ceux qui fuient l'offensive russe, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Cette guerre on n'en est qu'au début (...), il faut se préparer à beaucoup d'éventualités" et notamment, "se préparer à pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens", a affirmé le maire de Lyon sur France Info.



L'élu, qui a longtemps travaillé comme cadre dans l'humanitaire, a aussi souligné qu'au-delà de l'attaque "intolérable" des forces russes, le président russe Vladimir Poutine avait tenu des propos "extrêmement inquiétants qui sont des appels à la tuerie et au massacre".

"On doit entendre cela, on doit s'y préparer, on doit bien tous avoir consciences qu'on est en train collectivement d'entrer dans une situation de guerre totale", a-t-il ajouté.